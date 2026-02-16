SRPSKA PRESTONICA DOMAĆIN NAJVEĆE SVETSKE IZLOŽBE: 28. februar i 1. mart rezervišite za nacionalnu izlozbu pasa svih rasa 'Beogradski pobednik 2026'

Beograd i Beogradska Arena ce 28. februara i 1. marta biti domacini najvece svetske specijalizovane izlozbe pasa, koja ce ujedno biti i nacionalna izlozba pasa svih rasa ,,Beogradski pobednik 2026”.
Na istom mestu, u isto vreme održava se i Svetska izlozba Šnaucera i Pinčera u organizaciji Šnaucer Pinčer kluba Srbije.
Španska kraljica Dona Sofia je počasni clan kluba.
Takodje, u Areni ce biti organizovano i Evropsko prvenstvo italijanskih Kane Korso, kao i španskih Presa Kanario.
Preko 1.000 pasa svih rasa iz celog sveta od Kine do Južne Amerike boriće se za tituleSvetskih i Evropskih pobednika kao i za titulu “Beogradski pobednik”.
Glavni sudija je Tamas Jakkel, predsednik medjunarodne kinoloske federacije FCI.
