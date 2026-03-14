Ovu hranu nikada ne dajte svom psu: Namirnice koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje ljubimca!

Iako psi često rado pojedu sve što im ponudimo, pojedine namirnice iz naše kuhinje mogu biti veoma opasne za njihov organizam.

Psi su poznati po tome da sa velikim apetitom prihvataju gotovo svaku hranu koju dobiju od svojih vlasnika. Upravo zbog toga mnogi ljudi ponekad dele obrok sa svojim ljubimcem, ne razmišljajući o tome da pojedine namirnice koje su bezbedne za ljude mogu biti štetne za pse. Njihov organizam drugačije obrađuje određene supstance, pa ono što nama ne predstavlja problem kod pasa može izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe.

Jedna od najopasnijih namirnica za pse svakako je čokolada. Ona sadrži supstance koje njihov organizam veoma teško razgrađuje, a koje mogu izazvati ubrzan rad srca, povraćanje, drhtavicu i probleme sa nervnim sistemom. Što je čokolada tamnija, to je koncentracija ovih supstanci veća, pa je rizik za psa još ozbiljniji.

Grožđe i suvo grožđe takođe spadaju među namirnice koje nikada ne bi trebalo davati psima. Iako tačan razlog njihove toksičnosti još nije u potpunosti razjašnjen, poznato je da čak i male količine mogu izazvati ozbiljne probleme sa bubrezima. Zbog toga veterinari savetuju da ove namirnice uvek budu van domašaja ljubimaca.

Luk i beli luk mogu biti jednako opasni za pse kao i za druge kućne ljubimce. Oni sadrže jedinjenja koja mogu oštetiti crvena krvna zrnca i dovesti do anemije, naročito ako se konzumiraju u većim količinama ili kroz duži vremenski period. Problem je što se često nalaze u ostacima hrane, pa vlasnici nesvesno psu daju obrok koji sadrži ove sastojke.

Najbezbedniji način da se brinete o zdravlju svog psa jeste da mu obezbedite kvalitetnu hranu namenjenu upravo njegovim potrebama. Povremene poslastice mogu biti deo ishrane, ali je važno znati koje namirnice su bezbedne, a koje mogu predstavljati rizik. Pravilna ishrana ne samo da čuva zdravlje psa, već doprinosi njegovoj energiji, dugovečnosti i kvalitetu života.

Autor: S.Paunović