Dreser otkriva: 5 tipova ljudi koji NE BI TREBALO da imaju pse!

Budite realni i priznajte da li pripadate nekom od ovih tipova ljudi.



Pomisao na psa kao kućnog ljubimca često priziva idilične slike maženja, dugih šetnji i odanog prijatelja koji vas čeka pred vratima. Ali stvarnost je ipak malo drugačija - pas traži vreme, trud i novac, a takvu odgovornost ne može svako da preuzme.

Šta više, nekim ljudima trening, svakodnevna aktivnost i stalna briga o psu mogu biti više izvor stresa nego zadovoljstva. Dreser za pse Sem upozorio je da neki ljudi, uprkos dobrim namerama, zbog svog karaktera jednostavno nisu za život sa psom, piše Express.co.uk. "Svakodnevno susrećem mnogo ljudi koji ne bi trebalo da imaju psa. Ako vas vređa ovo što ću reći, onda verovatno niste osoba za psa", rekao je.

"Mama i tata"

Dreser pasa upozorenje prvo upućuje ljudima koji se prema psu ponašaju kao prema malom detetu. "Odbijaju prihvatiti da je pas - pas. Ljubimac im služi za popunjavanje nezdrave potrebe za pažnjom i društvom, a pritom zanemaruju ono što psu prirodno treba. Takvi ljudi svoje pse previše razmaze", objasnio je.

Dodaje da vlasnici tipa "mama i tata" često zanemaruju dresuru. Ne prihvataju da psu trebaju jasna pravila, struktura i vođstvo. Bez toga pas teže uči naredbe, poštuje pravila i ispravlja probleme u ponašanju.

Autor: S.M.