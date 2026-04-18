Ako vas napadne pas, samo izgovorite OVU REČ: Može vam spasiti život

Susret sa agresivnim psom je situacija u kojoj instinkti često rade protiv nas. Prva reakcija većine ljudi je vrištanje ili pokušaj bega, ali upravo to su potezi koji provociraju životinju. Zato su iskusni kinolozi i stručnjaci za ponašanje životinja sastavili jasna pravila koja vam mogu spasiti život u trenutku kada se nađete oči u oči sa neprijateljski nastrojenom životinjom.

Napad psa nije uvek posledica njegove želje da vas povredi. Često je reč o odbrani teritorije ili lovačkom nagonu koji se aktivira vašim pokretima.

Prateći savete stručnjaka, naučićete kako da prestanete da budete „plen“ u njegovim očima i kako da se izvučete iz opasne situacije nepovređeni.

Mirno stajanje vam može spasiti život

Kada pas krene ka vama uz režanje, najvažnije je da se ukopate u mestu. Ruke držite čvrsto uz telo, stisnutih šaka kako biste zaštitili prste. Svako mlataranje rukama životinja tumači kao napad ili poziv na borbu.

Ako stojite mirno kao stub, pas gubi onaj početni „okidač“ za juriš. On će vas verovatno onjušiti, možda i dalje režati, ali bez vašeg pokreta on nema metu koju treba da juri.

Bežanje je apsolutno najgora opcija.

Čak i ako mislite da je neka kapija blizu, pas je brži. Onog sekunda kada okrenete leđa i potrčite, aktivirate njegov nagon za gonjenjem koji je jači od bilo kakve dresure.

Mirno stajanje je vaša prva linija odbrane koja vam može spasiti život.

Izbegavajte direktan pogled u oči

Mnogi misle da psa treba gledati pravo u oči kako bi mu se pokazala hrabrost, ali to je fatalna zabluda. U svetu pasa, direktan pogled je objava rata. To je čist izazov na koji će agresivan pas odgovoriti napadom.

Psa držite u vidokrugu, ali gledajte blago u stranu, recimo u njegove šape ili pored njegove glave. Na taj način mu signalizirate da niste pretnja, ali mu istovremeno ne okrećete leđa.

Ovakva suptilna komunikacija često smiruje tenziju pre nego što dođe do fizičkog kontakta.

Postavite predmet kao prepreku

Ukoliko pas nastavi da se približava sa jasnom namerom da ujede, upotrebite bilo koji predmet kao prepreku. To ne mora da bude oružje – ranac, tašna, jakna koju ste skinuli ili čak kišobran mogu biti presudni. P

ostavite predmet ispred sebe. Pas će instinktivno zagristi ono što mu je najbliže. Dok on „ispucava“ svoju agresiju na vašu torbu, vi se polako, korak po korak, povlačite unazad.

Nikada se ne okrećite psu leđima dok se udaljavate – idite polako unazad dok ne dođete do zida ili ograde koji vam mogu dodatno spasiti život.

Reč koja vam može sačuvati glavu u kritičnom trenutku

Kada osetite da pas ne odustaje, morate upotrebiti glas, ali ne za zapomaganje. Vrištanje visokim tonovima psa podseća na zvuk ranjenog plena, što ga samo dodatno stimuliše.

Umesto toga, upotrebite dubok, kratak i odsečan ton.

Reč koju treba da izgovorite je: „NE!“ ili „ODLAZI!“.

Ovo mora biti izgovoreno kao naredba, a ne kao pitanje. Glas mora da dolazi „iz stomaka“ – kratko i snažno.

Većina pasa, čak i lutalica, instinktivno prepoznaje komandni ton čoveka. Taj zvuk ih na trenutak zbuni i natera da se zapitaju ko je tu zapravo „vođa čopora“. Ta sekunda njihove neodlučnosti je prostor koji vam je potreban da se sklonite na sigurno i to je ono što će vam u realnoj situaciji spasiti život.

Šta raditi ako dođe do fizičkog kontakta

Ako dođe do najgoreg i pas vas obori, najvažnije je da zaštitite lice, vrat i stomak. Sklupčajte se u položaj fetusa, prekrijte vrat šakama i ne mrdajte.

Ako ostanete nepomični, pas će vrlo brzo izgubiti interes jer više ne pružate otpor. Borba sa psom rukama često dovodi do mnogo težih povreda nego pasivna odbrana.

Znanje o tome kako pas razmišlja i kako reaguje na vaš glas i govor tela je najvredniji alat koji imate. Ne dozvolite da vas strah parališe – preuzmite kontrolu svojom smirenošću i odsečnim nastupom.

Pravilna reakcija, uz korišćenje pravog tona i spasonosne reči, najsigurniji je način da se izvučete iz opasne situacije koja vam može spasiti život.

Autor: Marija Radić