Zbogom besanim noćima: Kako psa najlakše naučiti da spava u drugoj sobi?

Deljenje kreveta ili spavaće sobe sa psom mnogima je znak bliskosti i ljubavi, ali u praksi to često znači isprekidan san, alergijske reakcije i jutarnji umor. Psi u snu mogu da se trzaju, laju, menjaju položaje ili jednostavno zauzmu više prostora nego što biste očekivali, a sve to utiče na kvalitet vašeg odmora.

Iako se ideja da pas više ne spava pored vas može učiniti emotivno teškom, stručnjaci ističu da odvojeno spavanje ne znači manjak ljubavi. Naprotiv – pas koji ima sopstveni prostor često se oseća sigurnije, mirnije i stabilnije, dok vlasnici konačno dobijaju neprekidan san koji im je potreban za svakodnevno funkcionisanje.

Jasne granice i doslednost koja psu daje osećaj sigurnosti, a vama mirne noći

Psi najbolje funkcionišu kada znaju šta se od njih očekuje. Ako ste odlučili da pas spava u drugoj sobi, ta odluka mora biti jasna i stalna. Povremeno popuštanje, dopuštanje da se „samo večeras“ vrati u vaš krevet, stvara zbunjenost i produžava proces prilagođavanja.

Važno je da granice uvedete smireno, bez povišenog tona ili nervoze. Pas treba da shvati da nova rutina nije kazna, već deo svakodnevnog života. Doslednost mu pruža osećaj stabilnosti, a vama pomaže da brže dođete do željenog rezultata.

Fizička i mentalna stimulacija kao ključ dubokog i mirnog psećeg sna

Pas koji tokom dana nije dovoljno aktivan teško će se smiriti noću. Duže šetnje, igra, treninzi poslušnosti ili mentalne igre pomažu psu da potroši višak energije i lakše zaspi. Umoran pas je zadovoljan pas, a samim tim i tiši i mirniji tokom noći.

Posebno je važno da se večernja rutina završi nekom laganom aktivnošću koja signalizira da je vreme za odmor. Na taj način pas prirodno povezuje kraj dana sa odlaskom na spavanje – i to u svom prostoru.

Kreiranje privlačnog psećeg kutka je pravo rešenje

Da bi pas prihvatio spavanje u drugoj sobi, taj prostor mora biti prijatan. Udoban krevet, poznata ćebad sa vašim mirisom i mirno okruženje bez promaje čine veliku razliku. Psi su izuzetno vezani za mirise, pa im poznati miris pomaže da se osećaju sigurno i smireno.

Blagi zvuci, poput tihog radija ili belog šuma, mogu dodatno pomoći psima koji su osetljivi na tišinu ili spoljašnje zvuke. Kada pas svoj kutak doživi kao mesto odmora, a ne izolacije, prelazak na novu rutinu biće znatno lakši.

Pohvale i strpljenje su temelj uspešne promene navika

Svaki korak u pravom smeru treba nagraditi. Poslastice, nežne reči i pohvale pomažu psu da poveže spavanje u drugoj sobi sa nečim lepim i sigurnim. Važno je izbegavati kažnjavanje ili ignorisanje psa ako mu je u početku teško da se prilagodi.

Promena navika zahteva vreme, a svaki pas ima svoj tempo. Strpljenje i smirenost vlasnika presudni su za uspeh. Kada pas oseti da je i dalje voljen i siguran, nova rutina postaje deo njegove svakodnevice bez stresa i anksioznosti.

Autor: Jovana Nerić