PREDE, A ONDA UJEDA: Zašto mačke menjaju raspoloženje u sekundi i kako da ih razumete

Vlasnici često misle da je mačka nepredvidiva, ali stručnjaci tvrde da njeno ponašanje gotovo uvek ima jasno upozorenje

Mnogi vlasnici mačaka doživeli su istu situaciju — ljubimac mirno prede u krilu, uživa u maženju, a onda iznenada počne da ujeda ili zamahuje šapom. Iako ovakvo ponašanje deluje zbunjujuće, veterinari i bihejvioristi objašnjavaju da mačke retko reaguju bez razloga. Problem je što ljudi često ne prepoznaju signale koje mačka šalje pre nego što izgubi strpljenje.

Za razliku od pasa, mačke imaju mnogo suptilniji način komunikacije. One dugo tolerišu dodire koji im ne prijaju, ali u jednom trenutku dolazi do naglog prekida tolerancije. Taj trenutak se naziva “petting aggression”, odnosno reakcija izazvana previše intenzivnim ili dugim maženjem. Mačka može istovremeno da uživa u pažnji i da se oseća preopterećeno, zbog čega dolazi do iznenadne promene raspoloženja.

Postoje jasni znakovi koji upozoravaju da je mački dosta kontakta. Rep koji nervozno mrda, spuštene uši, zategnuto telo ili naglo okretanje glave ka ruci vlasnika često su prvi signali da joj je potreban prostor. Problem je što mnogi ljudi nastavljaju sa maženjem jer mačka i dalje prede, ne znajući da predenje ne znači uvek potpuno zadovoljstvo. Nekada je to samo način da se životinja umiri dok je pod blagim stresom.

Važnu ulogu igra i karakter same mačke. Neke rase i pojedine mačke jednostavno imaju niži prag tolerancije na fizički kontakt. Dok jedne obožavaju dugo maženje i bliskost, druge vole pažnju isključivo pod svojim uslovima. Upravo zato stručnjaci savetuju vlasnicima da ne pokušavaju da “nauče” mačku da trpi kontakt, već da nauče da poštuju njene granice i ritam.

Ključ dobrog odnosa sa mačkom nije kontrola, već razumevanje njene prirode. Kada vlasnik nauči da prepoznaje signale i poštuje trenutak kada ljubimac želi mir, odnos postaje mnogo stabilniji i nežniji. Mačke možda jesu misteriozne, ali njihovo ponašanje mnogo češće govori “dosta mi je” nego “ne volim te”.

Autor: S.Paunović