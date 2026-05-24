Veterinari upozoravaju: Ove reakcije nakon vakcine mogu ukazivati na ozbiljan problem kod vašeg ljubimca

Vakcinacija kućnih ljubimaca predstavlja jedan od najvažnijih koraka u očuvanju njihovog zdravlja. Zahvaljujući redovnim vakcinama, mačke i psi danas su zaštićeniji od brojnih opasnih virusnih i zaraznih bolesti koje mogu imati ozbiljne, pa čak i fatalne posledice. Stručnjaci ističu da vakcine ne samo da štite pojedinačnu životinju, već doprinose i sprečavanju širenja infekcija među populacijom kućnih ljubimaca.

Ipak, kao i kod ljudi, ni kod životinja vakcinacija ne prolazi uvek potpuno bez reakcija. Većina mačaka podnosi vakcine bez većih problema, ali određeni broj može pokazati blaže ili ozbiljnije nuspojave. Upravo zato veterinari savetuju vlasnicima da nakon vakcinacije pažljivo prate ponašanje ljubimca i na vreme prepoznaju simptome koji mogu ukazivati na komplikacije. Pravovremena reakcija često je ključna za uspešno lečenje i oporavak životinje.

Najčešće reakcije nakon vakcinacije

Blage reakcije nakon primanja vakcine smatraju se relativno uobičajenim i uglavnom nisu razlog za zabrinutost. Kod mnogih mačaka može se javiti osetljivost na mestu uboda, manji otok, crvenilo ili bol prilikom dodira. Ponekad dolazi i do privremenog opadanja dlake na mestu gde je vakcina primljena.

Veterinari navode da su ovakve lokalne reakcije naročito česte nakon vakcine protiv besnila i da se u najvećem broju slučajeva povlače same od sebe u roku od nekoliko dana. Ipak, ukoliko otok ne prolazi, povećava se ili mačka pokazuje znake jačeg bola, savetuje se pregled kod veterinara.

Pored fizičkih promena na mestu ubrizgavanja, pojedine mačke mogu biti nešto mirnije nego inače ili pokazivati blagu malaksalost tokom prvog dana nakon vakcinacije. Takvo stanje uglavnom kratko traje i predstavlja očekivanu reakciju organizma na stvaranje imuniteta.

Simptomi koji mogu ukazivati na ozbiljniji problem

Iako su teške reakcije retke, vlasnici bi trebalo da znaju kako da ih prepoznaju. Umerene nuspojave mogu uključivati povišenu temperaturu, smanjen apetit, letargiju, uporno povraćanje ili dijareju. Kod nekih mačaka javlja se i oticanje njuške ili lica, što može ukazivati na alergijsku reakciju.

Posebnu pažnju treba obratiti na simptome koji se razvijaju naglo i brzo pogoršavaju. Stručnjaci upozoravaju da, u retkim slučajevima, mačke mogu razviti anafilaksu. To je ozbiljna alergijska reakciju koja može biti opasna po život ukoliko se ne reaguje odmah.

Znaci anafilakse uključuju otežano disanje, kolaps, jak svrab, grčeve ili napade, a ponekad i kombinaciju više simptoma istovremeno. U takvim situacijama neophodna je hitna veterinarska pomoć, jer brzo reagovanje može spasiti život ljubimca.

Praćenje ljubimca nakon vakcine je ključno

Veterinari naglašavaju da ozbiljne reakcije na vakcine nisu pravilo, već izuzetak, i da koristi vakcinacije daleko nadmašuju potencijalne rizike. Uprkos tome, preporuka je da vlasnici nakon vakcinacije nekoliko dana pažljivo posmatraju ponašanje i zdravstveno stanje svoje mačke.

Ukoliko ljubimac deluje neuobičajeno iscrpljeno, odbija hranu duže vreme ili pokazuje simptome poput povraćanja, oticanja ili problema sa disanjem, potrebno je odmah kontaktirati veterinara. Čak i kada vlasnik nije siguran da li je reakcija ozbiljna, savet stručnog lica može pomoći da se spreče komplikacije.

Pre same vakcinacije preporučuje se razgovor sa veterinarom o mogućim neželjenim efektima, naročito ako je mačka ranije imala reakcije na vakcine ili boluje od hroničnih bolesti. Informisanost i pažljivo praćenje ljubimca ostaju najbolji način da vakcinacija protekne bezbedno i uspešno.

Autor: Jovana Nerić