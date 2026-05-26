Jedni su neurotični: Nauka utvrdila da li su bolji ljubitelji pasa ili mačaka

Pored brojnih podela koje postoje, svet se deli i na ljubitelje pasa i mačaka.

I jasno je da izbor kućnog ljubimca mnogo otkriva o osobi. Jedno naučno istraživanje pokušalo je da pronađe odgovore na pitanje - ko je bolji, ljubitelji pasa ili mačaka.

Evo kakve su zaključke naučnici izveli.

Studija je objavljena u naučnom časopisu Journal of Applied Animal Welfare Science koji se bavi dobrobiti životinja. U njoj je učestvovalo više od hiljadu ljudi koji su se izjašnjavali o svojim omiljenim kućnim ljubimcima. Učesnici su takođe popunjavali test ličnosti, procenjujući svoje karakteristike kao što su otvorenost za nova iskustva, savesnost, ekstrovertnost, saradljivost i sklonost ka nervozi.

Rezultati su pokazali da se ljubitelji pasa i mačaka razlikuju u nekoliko ključnih osobina. Osobe koje preferiraju pse pokazale su se kao društvenije i prijatnije u odnosu na one koji vole mačke. Za ljubitelje mačaka se ispostavilo da su skloniji neurotičnom ponašanju.

Ljudi koji su izjavili da ne prave razliku između pasa i mačaka, postigli su visoke rezultate u kategoriji otvorenosti. Oni koji su imali bolje rezultate u oblasti savesnosti i neurotičnosti, pokazali su i veći stepen ljubavi i brige prema svojim kućnim ljubimcima.



Ranija istraživanja su ukazivala na to da visok nivo savesnosti može biti izuzetno koristan za zdravlje, dok preterana neurotičnost može biti štetna. Međutim, ova studija sugeriše da i jedni i drugi vlasnici mogu imati pozitivan uticaj na svoje kućne ljubimce.

Ovo istraživanje pruža zanimljiv uvid u vezu između ličnosti vlasnika i njihovog izbora kućnog ljubimca, ali je važno napomenuti da individualne razlike uvek postoje i da ovi zaključci ne važe univerzalno za sve vlasnike pasa i mačaka.

Autor: Jovana Nerić