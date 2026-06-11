Kuća vam je puna mačjih dlaka? Evo kako da smanjite linjanje vaše ljubimice

Mačke su jedni od najomiljenijih kućnih ljubimaca na svetu, ali postoji jedna stvar koja mnoge ljude odvraća od ideje da ih drže u stanu – dlake koje završavaju svuda. Nameštaj, garderoba, tepisi, pa čak i hrana ponekad mogu biti prekriveni sitnim dlačicama koje se teško uklanjaju. Zbog toga mnogi veruju da je život sa mačkom nemoguć bez stalnog čišćenja.

Ipak, istina je da linjanje mačaka nije nešto što se ne može kontrolisati. Ova pojava je potpuno prirodna jer se krzno stalno obnavlja, a intenzitet opadanja dlake zavisi od različitih faktora poput ishrane, temperature, genetike i nege.

Zašto se mačke linjaju?

Linjanje je potpuno normalan proces kod mačaka i predstavlja deo prirodnog ciklusa rasta dlake. Kao i kod ljudi, dlaka kod mačaka prolazi kroz faze rasta, mirovanja i opadanja. Kada stara dlaka završi svoj životni ciklus, ona otpada kako bi napravila mesto novoj.

Kod mačaka koje borave napolju linjanje je najizraženije tokom proleća i jeseni, kada dolazi do promene krzna zbog temperaturnih promena. Zimi krzno postaje gušće i duže kako bi zaštitilo telo od hladnoće, dok se u toplijim mesecima menja lakšom i tanjom dlakom.

Mačke koje žive u stanovima često se linjaju ravnomerno tokom cele godine jer su stalno izložene sličnoj temperaturi i svetlosti. Ipak, količina dlake može varirati od rase do rase, ali i od jedinke do jedinke, pa neke mačke jednostavno ostavljaju više dlaka od drugih.

Pravilna ishrana i nega krzna su ključ zdravog i sjajnog mačjeg krzna

Jedan od najvažnijih faktora koji utiče na linjanje mačke jeste ishrana. Dlaka i koža su direktno povezane sa kvalitetom hrane koju ljubimac dobija. Hrana bogata proteinima, vitaminima i omega-3 i omega-6 masnim kiselinama može značajno poboljšati kvalitet krzna i smanjiti opadanje dlake.

Pored ishrane, važna je i pravilna nega krzna. Mnogi vlasnici veruju da mačkama nije potrebna dodatna nega jer se same čiste, ali to nije potpuno tačno. Iako se mačke redovno ližu i uklanjaju deo dlake, veliki deo mrtve dlake ostaje zarobljen u krznu.

Redovno uklanjanje te dlake pomaže da krzno ostane zdravo i sprečava stvaranje čvorića ili zamršenih grudvica, posebno kod dugodlakih mačaka. Na taj način se smanjuje i količina dlake koja završava po kući.

Jedna jednostavna navika može drastično smanjiti dlake po kući

Najefikasniji način da držite linjanje pod kontrolom jeste redovno četkanje. Ova navika uklanja mrtvu dlaku pre nego što ona završi na nameštaju, garderobi ili podu. Četkanje takođe stimuliše kožu i raspoređuje prirodna ulja koja čine krzno zdravim i sjajnim.

Stručnjaci preporučuju da se mačke četkaju najmanje jednom nedeljno, dok dugodlake rase zahtevaju češću negu. Specijalne četke za uklanjanje poddlake mogu ukloniti i do 90 odsto opuštene dlake, što značajno smanjuje količinu dlaka u domu.

Autor: Jovana Nerić