Stvari koje nikada ne bi trebalo da radite svom psu, iako mnogi misle da su znak ljubavi! Najbolje namere ponekad mogu zbuniti ili opteretiti našeg četvoronožnog prijatelja!

Veterinari i stručnjaci za ponašanje pasa otkrivaju koje greške vlasnici najčešće prave iz ljubavi – a koje pas doživljava potpuno drugačije.

Psi ne govore našim jezikom, ali svakodnevno komuniciraju sa nama kroz govor tela, ponašanje i reakcije. Upravo zbog toga ono što čoveku izgleda kao nežnost ili briga, pas ponekad može doživeti kao neprijatnost ili stres. Razumevanje njihovih potreba ne znači da volimo manje, već da naučimo da ljubav pokazujemo na način koji oni zaista razumeju.

Previše grljenja može biti neprijatno za neke pseIako ljudi zagrljaj doživljavaju kao izraz ljubavi i sigurnosti, mnogi psi ga ne doživljavaju na isti način. Čvrsto držanje oko tela može im ograničiti kretanje i učiniti da se osećaju zarobljeno, posebno ako nisu navikli na takvu vrstu kontakta. To ne znači da nijedan pas ne voli zagrljaje, već da je važno obratiti pažnju na njegove signale – okretanje glave, spuštanje ušiju, lizanje njuške ili pokušaj udaljavanja mogu pokazati da mu je neprijatno.

Deljenje hrane sa stola nije dokaz ljubaviMnogi vlasnici teško odole molećivom pogledu svog psa dok jedu, ali redovno davanje hrane sa stola može napraviti više problema nego zadovoljstva. Osim što neke ljudske namirnice mogu biti štetne za pse, ova navika može dovesti do gojaznosti, probavnih problema i neželjenog ponašanja poput prosjačenja tokom svakog obroka. Ljubav se ne meri količinom hrane koju dajemo, već vremenom, pažnjom i brigom koju pružamo.

Kažnjavanje psa dugo nakon što je napravio grešku nema efektaJedna od najčešćih grešaka vlasnika jeste kažnjavanje psa kada se vrate kući i pronađu pocepanu igračku, nered ili uništen nameštaj. Pas ne povezuje kaznu sa događajem koji se desio pre nekoliko sati, već može povezati vlasnikov bes sa sopstvenim prisustvom. Umesto razumevanja, može razviti strah i nesigurnost. Mnogo efikasniji pristup je nagrađivanje poželjnog ponašanja i pravovremena, mirna korekcija kada je potrebna.

Preterano oblačenje nije uvek zaštita od hladnoćeSlatki kaputići i modni detalji za pse mogu izgledati simpatično, ali nisu svakom psu potrebni. Neke rase imaju gustu dlaku i prirodnu zaštitu od hladnoće, dok drugima odeća zaista može pomoći tokom zimskih dana. Važno je uzeti u obzir veličinu psa, rasu, zdravstveno stanje i vremenske uslove, umesto da odeću biramo samo zato što lepo izgleda na fotografiji.

Vikanje ne uči psa – ono ga najčešće samo plašiPsi ne razumeju naše reči kao ljudi, ali veoma dobro osećaju ton glasa i emocije. Vikanje može izazvati stres, strah i narušiti poverenje između psa i vlasnika. Umesto toga, stručnjaci preporučuju doslednost, mirnu komunikaciju i nagrađivanje dobrog ponašanja. Pas koji se oseća sigurno mnogo lakše uči i razvija snažnu vezu sa svojim čovekom.

Najveći znak ljubavi prema psu nije da mu dozvolimo baš sve, već da naučimo šta mu zaista prija. Psi nam svakodnevno pružaju bezuslovnu odanost, a najbolji način da im uzvratimo jeste da poštujemo njihove granice, potrebe i način na koji doživljavaju svet. Jer srećan pas nije onaj koji dobija najviše poslastica – već onaj koji se oseća voljeno, sigurno i razumljeno.

Autor: S.Paunović