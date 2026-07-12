Može li pas da prepozna lošu osobu? Nauka otkriva da njihovo ponašanje nije slučajno!

Psi možda nemaju sposobnost da moralno procene da li je neko dobar ili loš, ali njihov neverovatni njuh, sposobnost čitanja emocija i posmatranje ljudskog ponašanja često im omogućavaju da primete ono što nama promakne.

Mnogi vlasnici pasa tvrde da njihov ljubimac zna kada nekome ne treba verovati. Dovoljno je da pas zareži na nepoznatu osobu, odbije da joj priđe ili se ponaša zaštitnički, pa da se odmah pojavi pitanje – da li psi zaista mogu da prepoznaju loše ljude? Nauka pokazuje da odgovor nije toliko jednostavan, ali da psi zaista imaju izuzetne sposobnosti kada je u pitanju procena okoline.

Psi ne razlikuju ljude na način na koji to rade ljudi – oni ne razmišljaju u kategorijama dobra i zla. Međutim, veoma dobro čitaju govor tela, izraze lica, ton glasa i ponašanje. Ako osoba deluje napeto, agresivno, nervozno ili se ponaša nepredvidivo, pas to može registrovati i reagovati opreznije. Njihova reakcija često nije osećaj da je neko loš, već odgovor na signale koje su primetili.

Jedna od najvećih prednosti pasa jeste njihov neverovatan njuh. Oni mogu da registruju promene u mirisu ljudskog tela koje nastaju usled stresa, straha ili uzbuđenja. Kada je osoba nervozna, telo proizvodi određene hemijske promene koje pas može da oseti. Upravo zato neki psi reaguju drugačije prema ljudima koji su uznemireni ili pod velikim stresom, čak i kada se spolja trude da izgledaju smireno.

Zanimljivo je i da psi pamte kako se ljudi ponašaju prema njima i njihovim vlasnicima. Ako pas vidi da je neko grub, neprijatan ili ignoriše signale upozorenja, može povezati tu osobu sa negativnim iskustvom. Takođe, istraživanja su pokazala da psi mogu da uče posmatranjem – ako vide da neko odbija da pomogne njihovom vlasniku ili se ponaša neprijateljski, mogu promeniti svoje ponašanje prema toj osobi.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da reakciju psa ne treba automatski tumačiti kao konačnu procenu nečijeg karaktera. Pas može lajati ili izbegavati osobu zbog straha, lošeg prethodnog iskustva, mirisa, načina kretanja ili jednostavno zato što mu je situacija nepoznata. Svaka reakcija ima svoj kontekst i važno je posmatrati širu sliku.

Možda psi ne mogu da otkriju lošu osobu u filmskom smislu, ali njihova sposobnost da primete emocije, promene u ponašanju i signale koje ljudi šalju jeste fascinantna. Njihova intuicija često nije magija – već kombinacija izoštrenih čula, iskustva i hiljada godina života uz čoveka. Zato nije slučajno što mnogi vlasnici veruju svom psu kada osete da se prema nekoj osobi ponaša drugačije nego inače.

Autor: S.Paunović