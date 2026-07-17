Većina vlasnika pravi ove greške: Ishrana mačke nije tako jednostavna kao što mislite!

Od preteranog hranjenja do davanja hrane koja nije namenjena mačkama – neke navike mogu dugoročno uticati na zdravlje vašeg ljubimca.

Pravilna ishrana jedan je od najvažnijih faktora za dug i zdrav život mačke, ali mnogi vlasnici nesvesno prave greške koje mogu ostaviti posledice. Iako mačke često deluju kao da same znaju koliko im hrane treba, istina je da im je potrebna uravnotežena ishrana prilagođena njihovom uzrastu, težini i zdravstvenom stanju.

Jedna od najčešćih grešaka jeste preterano hranjenje. Mnogi vlasnici popuste kada mačka uporno mjauče ili traži još hrane, iako to ne znači uvek da je gladna. Višak kalorija vremenom može dovesti do gojaznosti, koja povećava rizik od dijabetesa, problema sa zglobovima i drugih zdravstvenih komplikacija.

Još jedna česta zabluda jeste da mačke mogu bez problema da jedu istu hranu kao ljudi. Začinjena jela, masna hrana, čokolada, luk, beli luk, grožđe i pojedine druge namirnice mogu biti štetne, pa čak i opasne za njihovo zdravlje. Zato je najbolje držati se hrane koja je namenjena upravo mačkama i prilagođena njihovim nutritivnim potrebama.

Voda je podjednako važna kao i hrana, ali mnoge mačke ne piju dovoljno tečnosti. Zbog toga stručnjaci često preporučuju kombinovanje suve i vlažne hrane, kao i postavljanje više posuda sa svežom vodom na različitim mestima u domu. Dobra hidratacija posebno je važna za zdravlje bubrega i urinarnog sistema.

I na kraju, nagle promene u ishrani nisu dobra ideja. Ako želite da promenite vrstu hrane, uvodite je postepeno tokom nekoliko dana kako biste izbegli stomačne tegobe i omogućili mački da se lakše prilagodi. Uz pravilnu ishranu, redovne veterinarske kontrole i dovoljno pažnje, vaš ljubimac ima mnogo veće šanse da ostane zdrav, vitalan i zadovoljan dugi niz godina.

Autor: S.Paunović