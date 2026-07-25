Da li mačka zaista bira svog vlasnika? Istina je mnogo zanimljivija nego što većina ljudi misli!

Nije mit da se mačke posebno vežu za jednu osobu, ali njihov izbor nema mnogo veze sa tim ko im puni činiju. Evo šta presuđuje.

Za mačke se često kaže da su samostalne, nezavisne i da im ljudi služe samo kao osoblje koje obezbeđuje hranu. Ipak, oni koji žive sa njima znaju da to nije cela istina. Mnoge mačke razviju posebno snažnu vezu sa jednom osobom u domaćinstvu – prate je po stanu, spavaju pored nje, traže njenu pažnju i upravo kod nje dolaze kada žele da se osećaju sigurno. Zato se često postavlja pitanje: da li mačka zaista bira svog vlasnika?

Odgovor je – na neki način, da. Stručnjaci za ponašanje mačaka objašnjavaju da one najčešće stvaraju najjaču vezu sa osobom koja najbolje razume njihove signale i poštuje njihov prostor. Za razliku od pasa, mačke uglavnom ne vole nametljivu pažnju. Mnogo više cene miran pristup, strpljenje i mogućnost da same odluče kada žele maženje, igru ili odmor.

Zanimljivo je da osoba kojoj je mačka najprivrženija nije uvek ona koja je hrani. Presudni mogu biti svakodnevni rituali, ton glasa, način na koji joj se obraća ili jednostavno osećaj sigurnosti koji mačka ima u njenom prisustvu. Ove životinje veoma pažljivo posmatraju ljude i odlično prepoznaju rutinu, zbog čega često biraju onoga ko im deluje najpredvidivije i najmirnije.

Privrženost mačke može se prepoznati na mnogo načina. Ako vas dočekuje na vratima, prati iz sobe u sobu, nežno vas dodiruje glavom, prede dok leži pored vas ili vam pokazuje stomak, to su znaci velikog poverenja. Poseban kompliment je i kada spava u vašoj blizini, jer tada pokazuje da se uz vas oseća potpuno bezbedno.

Iako se često kaže da mačke imaju sluge, a ne vlasnike, istina je da one stvaraju duboke emocionalne veze – samo ih pokazuju drugačije od pasa. Njihova ljubav nije glasna ni nametljiva, već suptilna i zasnovana na poverenju. Upravo zato, kada vas mačka izabere za svoju omiljenu osobu, to nije slučajnost, već rezultat odnosa koji ste zajedno gradili iz dana u dan.

Autor: S.Paunović