Zašto mačke menjaju raspoloženje u sekundi? Nije hir, već njihov način komunikacije!

Jednog trenutka mačka prede u vašem krilu i traži maženje, a već sledećeg nežno pomera rep, okreće uši ili vas pogleda kao da kaže - dosta. Iako ljudima takvo ponašanje često deluje nepredvidivo, mačke zapravo veoma jasno pokazuju svoje granice, samo na drugačiji način.

Mačke su životinje koje veoma pažljivo kontrolišu koliko kontakta žele i kada. Za razliku od pasa, koji često traže stalnu pažnju i blizinu, mačke vole da imaju osećaj izbora. Njihova promena raspoloženja najčešće nije znak da su ljute ili nezahvalne, već način da pokažu da im je određena količina stimulacije dovoljna.

Jedan od najčešćih razloga za naglu promenu ponašanja jeste previše maženja. Iako mačke uživaju u dodirima, posebno oko glave, obraza i brade, pojedini delovi tela mogu biti osetljiviji. Dugotrajno maženje po stomaku ili leđima kod nekih mačaka može izazvati nelagodu, čak i ako su u početku delovale potpuno opušteno.

Važno je obratiti pažnju na male signale koje mačka šalje pre nego što promeni ponašanje. Ubrzano pomeranje repa, trzanje kože na leđima, spuštene uši, okretanje glave prema ruci ili širenje zenica često su znakovi da joj je potrebno malo prostora. Mačke ne govore našim jezikom, ali njihovo telo neprestano komunicira.

Još jedan razlog za nagle promene raspoloženja jeste okruženje. Neočekivani zvukovi, novi mirisi, nepoznati ljudi ili promena rutine mogu uticati na to kako se mačka oseća. Po prirodi su teritorijalne životinje i sigurnost im mnogo znači, pa čak i mala promena u prostoru može izazvati oprez ili povlačenje.

Najlepši način da izgradite odnos sa mačkom jeste da poštujete njen ritam. Kada joj dozvolite da sama priđe, da se udalji kada želi i da ima svoj prostor, ona će često postati još privrženija. Mačja ljubav možda nije uvek glasna i očigledna, ali kada vam mačka veruje, to pokazuje na svoj poseban način – kroz predenje, nežne dodire glavom, spavanje u vašoj blizini i mirno prisustvo pored vas.

Autor: S.Paunović