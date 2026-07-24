Tarot za pse? U ovoj zemlji na neobičan način proveravaju koliko ih ljubimac voli

Južnokorejci se okreću tarotu kako bi saznali šta njihovi kućni ljubimci misle, jer potražnja za salonima za proricanje sudbine raste sa sve većim brojem kućnih ljubimaca.

Hrt po imenu Kan je onjušio niz tarot karata u tarot studiju u južnokorejskoj prestonici Seulu, pre nego što je stavio šapu na jednu. S druge strane stola, njegova vlasnica, An Hje-džu, nestrpljivo je čekala da sazna značenje karte koja prikazuje psa kako juri svog vlasnika. Hvang Su-kjung, tarot čitač koji vodi tarot salon u luksuznom gradskom okrugu Gangnam, rekao je da karta ukazuje na anksioznost vezanu za dolazak pet novih štenaca.

„Ova osećanja koja Kan doživljava nisu poznata veterinarima ili dreserima pasa jer to ne vide kao veliki problem“, rekao je vlasnik psa.

Manje dece, više kućnih ljubimaca

Rastući broj tarot salona podstaknut je porastom vlasništva kućnih ljubimaca. Južnokorejci se sve više odlučuju za decu zbog visokih troškova stanovanja i obrazovanja.

Vladina istraživanja pokazuju da je 29,2 odsto domaćinstava u Južnoj Koreji, koja ima najnižu stopu nataliteta na svetu, ove godine imalo kućne ljubimce, u odnosu na 17,4 odsto u 2010. Hvang, koja je otvorila svoj tarot studio 2014. godine, rekla je da je potražnja za tarotom porasla jer vlasnici sve više doživljavaju svoje kućne ljubimce kao članove porodice.

„Nijedan klijent se nikada nije ograničio na samo jednu seansu. Oni se stalno vraćaju jer kada jednom počnete da pitate šta vaš pas misli, ne možete da prestanete“, dodala je.

„Ako kućni ljubimac izabere kartu mačeva, to bi moglo značiti da je fizički bolestan.“ Hvang je dizajnirala špil karata za kućne ljubimce, koje ponekad uključuju kornjače i gmizavce. Ako kućni ljubimac izabere kartu mačeva, na primer, to bi mogao biti znak da je životinja fizički bolesna, možda pati od bolova u zglobovima, dodala je. Neki vlasnici smatraju da su čitanja više od puke zabave.

Rju Su-mi je dovela svog psa, psa iz spasilačke službe koji se plašio svakoga ko je bio obučen kao bolničar, nakon što se Rju srušila kod kuće i bila hospitalizovana.

Autor: S.M.