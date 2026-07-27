Mogu li pas ili mačka da osete da ste bolesni pre vas? Neverovatne sposobnosti ljubimaca koje nauka sve više proučava!

Od promena u mirisu tela do drugačijeg ponašanja prema vlasniku – mnogi ljubimci reaguju na promene koje ljudi često ne primete. Evo šta zaista mogu da predvide.

Mnogi vlasnici pasa i mačaka tvrde da se njihov ljubimac ponašao drugačije u danima kada su se razboleli – pas je postao neobično zaštitnički nastrojen, mačka je češće ležala pored njih ili ih je uporno pratila po kući. Iako životinje ne mogu da postave dijagnozu, njihova čula i sposobnost posmatranja zaista im omogućavaju da primete promene koje ljudskom oku često promaknu.

Psi, pre svega, imaju izuzetno razvijeno čulo mirisa. Njihov nos može da registruje promene u hemijskim jedinjenjima koja se oslobađaju iz ljudskog tela. Zbog toga su obučeni psi u nekim istraživanjima pokazivali sposobnost da prepoznaju određene promene povezane sa zdravstvenim stanjima, poput pada nivoa šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom ili promena koje mogu pratiti neke bolesti. Njihova sposobnost nije zamena za medicinski pregled, ali pokazuje koliko su njihova čula moćna.

Mačke možda nemaju isto čulo mirisa kao psi, ali su izuzetno osetljive na promene u ponašanju i rutini svojih vlasnika. One primećuju kada se osoba manje kreće, drugačije govori, više odmara ili provodi više vremena u krevetu. Zbog toga mačka koja inače voli svoj mir može iznenada početi češće da dolazi do vlasnika i traži blizinu.

Stručnjaci objašnjavaju da deo ovog ponašanja nije samo "šesto čulo", već kombinacija instinkta, odličnog pamćenja i pažljivog posmatranja. Ljubimci godinama upoznaju naše navike – znaju kada ustajemo, kako hodamo, kakav nam je glas kada smo raspoloženi, a kakav kada nešto nije u redu. Svaka promena u toj svakodnevnoj rutini njima može biti signal da se nešto razlikuje.

Posebno je zanimljivo što odnos između čoveka i ljubimca nije zasnovan samo na navici, već i na emocionalnoj povezanosti. Psi i mačke mogu da reaguju na naše raspoloženje, stres i promene u ponašanju, zbog čega mnogi vlasnici imaju osećaj da ih njihova životinja "čita". Iako ne treba pripisivati ljubimcima natprirodne sposobnosti, njihova sposobnost da primete detalje koje ljudi ignorišu zaista je fascinantna.

Možda pas ili mačka ne znaju da ste bolesni na način na koji to zna lekar, ali mogu da primete da nešto nije isto. Upravo ta pažnja, privrženost i spremnost da budu uz svog čoveka jedan su od razloga zbog kojih su ljubimci vekovima naši najbliži saputnici. Ponekad njihov najvažniji "lek" nije ono što prepoznaju, već osećaj sigurnosti i društva koji nam pružaju kada nam je najpotrebniji.

Autor: S.Paunović