Zašto vas pas gleda dok vrši nuždu? Razlog nema veze sa nepristojnošću, već sa drevnim instinktom!

Mnogi vlasnici pasa primetili su ovaj neobičan ritual tokom šetnje, ali pogled koji njihov ljubimac upućuje dok obavlja nuždu zapravo ima zanimljivo objašnjenje.

Ako imate psa, velika je verovatnoća da ste makar jednom doživeli ovu situaciju: ljubimac pronađe savršeno mesto za obavljanje nužde, zauzme položaj, a zatim vas pogleda pravo u oči. Mnogim vlasnicima taj trenutak deluje zbunjujuće, pa se pitaju da li pas traži odobrenje, oseća nelagodu ili jednostavno "čudno ponaša". Međutim, iza ovog pogleda krije se mnogo jednostavnije i zanimljivije objašnjenje.

Psi su životinje koje su kroz evoluciju razvile snažan osećaj za sigurnost u grupi. Dok obavlja nuždu, pas se nalazi u ranjivom položaju i instinktivno obraća pažnju na okolinu. Pogled prema vlasniku često je način da proveri situaciju – kao da pita: "Da li je sve u redu? Da li neko pazi na mene dok sam zauzet?"

Za razliku od ljudi, psi ne doživljavaju ovaj trenutak kao nešto što treba sakriti ili zbog čega bi trebalo da osećaju stid. Njima je važnije da imaju osećaj sigurnosti. Ako vas pas gleda dok vrši nuždu, moguće je da vas doživljava kao člana svoje "čoporske" grupe i očekuje da ćete vi obratiti pažnju na eventualnu opasnost dok on ne može u potpunosti da bude na oprezu.

Još jedan razlog može biti navika i komunikacija. Psi su veoma usmereni na govor tela svojih vlasnika. Oni tokom svakog dela dana prate naše izraze lica, pokrete i reakcije. Pogled tokom šetnje može biti njihov način da održe kontakt i provere vašu reakciju, baš kao kada vas pogledaju pre nego što urade nešto novo ili nepoznato.

Zanimljivo je i da neki psi tokom obavljanja nužde traže određenu poziciju ili mesto, jer mirisi u njihovom svetu imaju ogromnu ulogu. Za njih je to način komunikacije sa drugim životinjama, a ne samo obična fiziološka potreba. Zato nije neobično što pre nego što se "smeste" pažljivo biraju lokaciju i prate šta se dešava oko njih.

Dakle, sledeći put kada vas vaš pas pogleda tokom ovog svakodnevnog rituala, nema razloga da se zbunite. Najverovatnije vam ne šalje neobičnu poruku – samo proverava da li je njegov najvažniji čovek tu i da li je sve bezbedno. Taj mali pogled zapravo je još jedan primer koliko su psi vezani za ljude i koliko im je važna naša blizina.

Autor: S.Paunović