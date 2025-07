Ovo su svi čekali! On je prvi član žirija Pinkovih zvezda!

Javnost je nedavno obaveštena o povratku omiljenog muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" na male ekrane.

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović nedavno se oglasila na svom profilu na Instagramu i obelodanila lepe vesti! Njena objava odmah je izazvala ogroman broj komentara i reakcija što govori u prilog tome koliko je publika željna ovog muzičkog takmičenja.

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe danas nakon potpisivanja ugovora za novu sezonu rijalitija "Elita" ekskluzivno je otkrio ko je prvi član žirija najomiljeniheg muzičkog rakmičenja koje se u seprembru vraća na male ekrane:

- U ovoj sezoni ćemo imati velikih iznenađenja - Pinkove zvezde koje radimo sa maksimalnim kapacitetima. Mogu da otkrijem i jednog člana žirija koji će biti iznenađenje za sve, a to je Desingerica, tako da imamo i žiri koji je kombinovan, zato što je i sam projekat kombinovan u smislu muzike, tako da imamo i pop muziku i narodnu muziku i svi oni koji misle da pevaju ne treba da dobro pevaju, treba samo da misle da dobro pevaju... Mogu da se prijave svi oni od 14 do 114 godina. Namerno ovo kažem zato što sve tri populacije i sve muzike će biti uključene. Takođe, konačno na programu imamo i kviz koji smo dugo najavljivali, to je kviz ''Otpis''. Plus nekoliko serija, pre svega ''Nasleđe'' koja ide kao dnevni projekat, velika sapunica koja ima preko 200 epizoda i 40 premijernih domaćih filmova iz Apolon produkcije na šta smo posebno ponosni. Evo sada je čak šest filmova Apolon produkcije na festivalu u Vrnjačkoj Banji nominovano za nagrade - poručio je Mitrović.

Ovo je definitivno vest koja je posebno obradivala publiku i gledaoce muzičkog rakmićenja, a s obzirom na to da je Dragomir Despić Desingerica jedan od najpopularnijih trepera današnjice nema sumnje da će "Pinkove zvezde" ponovo postavljati rekorde kada su gledanost i uspeh u pitanju.

Autor: M. V.