Pukla tikva između Davida i Bojane?! Nakon šuškanja da nisu više duo, pozvali smo Radosavljevića - Evo šta nam je rekao!

Bivši takmičari "Pinkovih zvezdica", danas izgrađene mlade pevačke zvezde, pevačica Bojana Radovanović i pevač David Radosavljević bili su duo, a mi smo pozvali Davida kako bi nam otkrio da li je došlo do njihovog razilaženja!

David Radosavljević, mlada muzička zvezda u usponu i pevačica Bojana Radovanović, nakon što su završili svoje učešće u takmičenju "Pinkove zvezdice", u kom su se proslavili i bili jedni od favorita, rešili su da nastave da krče svoj put ka zvezdama, pa su tako postali "duo" o kom se i dan-danas priča.

Naime, njih dvoje su se kao duo pojavili na "Pesmi za Evroviziju" 2024. godine sa pesmom "No no no", sa kojom su bili jedni od glavnih favorita publike, no, međutim, kako im te godine nije pošlo za rukom, oni su pokušali i sledeće.

Ove godine, oni su se prijavili za "Pesmu za Evroviziju" i to sa numerom "Šesto čulo" i tada potpuno izdominirali, kada su u polufinalnoj večeri osvojili najviše glasova publike, ali im se ni ovog puta sreća nije osmehnula. Nisu poklekli, već su nastavili dalje, no, međutim počele su da se šire glasine da je među njima puklo, te smo tako pozvali Davida koji je potvrdio glasine koje kruže.

Da, istina je. Nismo više duo, ta priča se završila još pre par meseci. Nismo se razišli u lošim okolnostima. Našli smo svoj zvuk i verujemo da je vreme da se posvetimo sopstvenim karijerama. Moje pesme su skoro pa završene, nadam se da ćete u istima da uživate!

Autor: Nikola Žugić