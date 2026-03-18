Sećate li se malog Ljube iz Pinkovih zvezdica?! Danas je stasao momak, a sada objavio fotku bez majice: Skinuo se i pokazao mišiće (FOTO)

Mladi pevač Ljuba Stanković, koji je domaćoj javnosti postao poznat kao "čudo od deteta" nakon pobede u takmičenju "Pinkove zvezdice", danas je stasao momak koji je poprilično promenio imidž.

Iako mu je nuđena vrtoglava suma za ulazak u rijaliti, on je izabrao muziku, nastupe u inostranstvu i rad u studiju.

Ljuba Stanković slikao se u ogledalu bez majice. Ljuba je sada postao momak, a u prvom planu su bili njegovi mišići.

Iako je od njegove pobede prošlo dosta vremena, pažnju javnosti nedavno je privukla informacija da je mladi pevač imao ponudu da postane učesnik rijalitija. Za ovaj angažman nuđena mu je ogromna svota novca, ali je njegov otac oštro reagovao.

- Istina je da sam dobio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam bio baš mali, snimao sam pesmu - ispričao je Ljuba.

Novi imidž i nesvakidašnji angažman u Indiji

Danas Ljuba izgleda dosta drugačije u odnosu na period kada je bio redovno prisutan na televiziji, a primetno je i da je promenio frizuru. Svoj put nastavlja isključivo u muzičkim vodama, sa jasnim ciljem.

"Gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti", jasan je bio Stanković

.Pored toga što i dalje peva i ima nastupe širom inostranstva, pevač se oprobao u potpuno novoj sferi. Naime, dobio je ulogu u jednoj stranoj reklami, čime se i sam pohvalio svojim pratiocima.

- Reklama za Indijsku televiziju - glasila je poruka u njegovoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Autor: Nikola Žugić