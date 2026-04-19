Sergej Pajić ima devojku! Objavio fotografiju kako se ljube, a evo kakav mu je ugođaj napravila pred put (FOTO)

Naš poznati pevač i pobednik "Pinkovih zvezdica - All Stars", Sergej Pajić, za veoma kratko vreme postao je miljenik među devojčicama, a sada je na svom Instagramu otkrio da ima devojku!

Sergej je, naime, dugo bio u vezi sa poznatom tiktokerkom Unom, poznatijom kao "Uki Q", a nakon spekulacija da će se možda pomiriti, iako su oni izjavljivali za medije da su ostali u veoma dobrim odnosima, on je stao na put istima i to novom objavom na Instagramu.

On je objavio fotografiju na svom profilu sa novom devojkom. Naime, reč je o devojci sa plavom kosom kojoj je prekrio lice emotikonom srca, a jasno se vidi da se na toj fotografiji ljube, te i da su u istim odevnim kombinacijama.

Takođe, on je podelio i fotografiju koju je, pretpostavlja se na mrežama, upravo ta devojka i uslikala. Naime, na toj fotografiji se vidi pevač kako drži tanjir pun hrane, te se tako pohvalio time šta je dobio od devojke pred put na koji ide.

- Kad žena napravi pred put - napisao je Sergej uz emotikon sira i zastavu Italije, pa je tako jasno da uskoro putuje u Italiju.

"I dalje mi nije jasno kako je uspela da preživi"

Naš pevač je pre nekoliko dana na svom instagramu podelio fotografiju sa majkom u kojoj je otkrio da je ona preživela pravi pakao - saobraćajnu nezgodu.

- Pre šest godina moja mama je imala tešku saobraćajnu nesreću. Udar od 150 km/h... Situacija u kojoj mnogi ne dobiju drugu šansu. Danas kada pogledam sve to i dalje mi nije jasno kako je uspela da preživi. Jednom sam je pitao šta misli kako je ostala ostala živa. Rekla mi je nešto što nikad neću zaboraviti: "Preživela sam samo zbog vas, dece" - napisao je Pajić uz fotografiju sa majkom, nazvavši je "svojim borcem".

Autor: Nikola Žugić