SVET U SUZAMA ZBOG NJEGOVE SMRTI! ZADUŽIO JE MNOGE GENERACIJE - Život ne možemo da zamislimo bez njegovog IZUMA!

U San Francisku je u 74. godini preminuo Lari Tesler, veliki IT inovator i naučnik, koji je izmislio komandu "cut", "copy" i "paste".

Bogatu i plodnu korporativnu karijeru je počeo u Silikonskoj dolini početkom 1960, u vreme kada kompjuteri nisu bili u masovnoj upotrebi.

Od 1970. do 1980. godine radio je za kompaniju Xerox, gde se 1979. godine upoznao sa Stivom Džobsom, osnivačem i vlasnikom kompanije Epl (Apple).

Rest in Peace Lary Tesler, inventor of Copy/paste, Find/replace, and more.

