NEKO JE DOBIO 37 MILIONA EVRA NA LOTOU, ALI... Zemlja bruji o slučaju misterioznog milionera: Ako se ne pojavi do 21. agvusta, gubi sve!

Loto dobitak izvučen je u maju, ali se do sad niko nije javio

Gde je misteriozni milioner? Ovo ovih dana pita Slovenačka lutrija. Dobitni tiket, koji je uplaćen u maju 2025. u Kranju, na adresi Cesta Staneta Žagarja 69, vredi neverovatnih 37.344.472,10 evra – ali rok za preuzimanje nagrade je samo do 21. avgusta 2025. godine.

Tiket iz 42. kola igre Evrodžekpot sa kombinacijom brojeva 11, 17, 19, 33, 40 i dodatnih brojeva 7 i 12 doneo je nekome džekpot od preko 37 miliona evra. Međutim, ako vlasnik tiketa ne preuzme nagradu u roku od 90 dana od izvlačenja, prema pravilima igre, novac se vraća u fond igre i prebacuje u sledeći fond nagrada 5+2.

Ukoliko se dobici preuzmu, novi slovenački milioner bi nakon oporezivanja dobio 31.742.801,29 evra, dok bi opština njegovog stalnog prebivališta dobila 5.601.670,81 evro.

Ovo je druga najveća nagrada ikada osvojena u Sloveniji, i osma po redu vredna više od milion evra koja je pripala slovenačkom igraču. Prvi na listi ostaje dobitnik koji je u aprilu 2024. godine pogodio džekpot od 60 miliona evra. Uprkos činjenici da više od 70 odsto odraslih stanovnika Slovenije redovno igra lutrijske igre, u retkim slučajevima veliki dobici i dalje ostaju nepreuzeti, prema podacima Lutrije Slovenije.

Poslednji veliki iznos koji nije preuzet je nagrada Lotko 6 iz 2014. godine, vredna 1.307.522,30 evra. Tiket je potom plaćen u slovenačkoj pošti u Ljubljani, ali uprkos intenzivnoj potrazi, dobitnik nikada nije pronađen, pa je novac vraćen u Loto igru.

