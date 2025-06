ŠOK: Sandra raskrinkala Luku, ako Aneli ovo čuje nastaće neviđeni karambol! Ponovo joj radi iza leđa (VIDEO)

Otkrila detalje koje do sad niko nije primertio!

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sandrom Obradović o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem i žestokim sukobima koji ne prestaju, iako su prošli meseci od njihovog raskida.

- Danas je tokom buđenja bila pesma "Hotel Hilot Barsa" on se dere, a ja sam samo produžila. Milovan mi je dao da ispečem picu, zeznuo je stvar, stao je pored mene i počeo da mi dobacuje. Sad sam bila da operem tanjir, a on mi se nabio pored česme. Na nominacijama je prvi počeo s provokacijama, počeo je do dobacuje. On je došao i prošao iza mojih čeđa i šapnuo mi: "Još 20 dana". S obzirom da se bliži kraj i da je video da je zas*ao motku kod Baje od kojeg očigledno zavisi finansijski, video je da ova priča ne ide, a sa Aneli ništa ne bi ni bilo napolju, a on sad misli da može da mi ubaci rovca da će da mi se obrati za 20 dana i da mi prospe priču da je sve ovo bio rijaliti - govorila je Sandra.

- Zašto Bajo nije prepoznao kvalitete u Aneli? - pitao je voditelj.

- Koje kvalitete? Za nju su pričali da je dobar druga, sad se svađa sa Slađom zbog tortilja - rekla je Sandra.

- Kako komentarišeš to što je Luka izgoreo jer Bajo ništa nije poslao za njegov rođendan? - pitao je Darko Tanasijević.

- Ja sam za tortu odmah rekla da Baja sigurno tu tortu nije poslao. Meni je Milovan pokazao tu sliku na blic i kad su me pitali ja sam rekla da ne želim hranu sa rođendana, ni tortu i da me ne nude. Poklapa se što mu nije poslao keterin sa onim što ja pričam - odgovorila je ona.

- Kako komentarišeš to što je Luka oduvao Aneli i rekao da mu ne dođe na rođendan, a ona je došla? - pitao je voditelj.

- Ona je sve vreme mene posmatrala i gledala da li ću ja da odem. Ne znam da li to u sklopu njenog zadatka sa prslukom, gledala je da li ću ja da odem, pa da ode i on. On ej na rođendan stavio karton preko torte da se ne vidi slika - pričala je Sandra.

Autor: A. Nikolić