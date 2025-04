ŠOK PREOKRET: Kačavenda i Luka zakopali ratne sekire, njihovo pomirenje izazvalo karambol! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" želeo je da čuje od takmičara "Elite" zbog čega Luku Vujovića vređaju samo dok je u vezi sa Aneli Ahmić.

- Ne dira me, diram ga. Da li pijemo kafu? Ne. Da li se družimo? Ne. Ja sam na nominacijama sve rekla bez vređanja. Ja sam za jaja objasnila, više ljudi je bilo to. Ja sam danas gledala Sandrine stvari, a on je bio tu i pokazivao svoje stvari - govorila je Milena.

- Non stop komuniciraš sa njim - dobacila je Aneli.

- Moj sukob nema veze sa Aneli, on je mene uvredio - rekla je Milena.

- Meni je ovo šokantno. Ona je pričala da je odlučilad a ga tuži, a kad se distancirao od Aneli opet su super i hoće da gleda šta su dobili od poklona. Luka dok je bio sa Aneli navođen je na svim anketama - komentarisala je Sanja.

- Aneli je lagala, a Luka ju je branio u njenim lažima i zato smo svi skalali. Aneli je za to vreme pretila i spovala nas - umešala se Sofija.

- Ima svako pravo da spušta loptu. Od Uskrsa ne želim raspravu sa Milenom i imam svoj razlog. Video sam jednu picu i ne želim. Neko ko me je gledao kao oca je pozdravio Milenu i Miću, to znači da ne želi da je vređam. Sve i da mi bude rekla, ja njoj neću. Ja sam znao da su oni dobri, od danas ima dva i po meseca - otkrio je Luka.

- Tebi mama zamera što sa njom pričaš, budalo - dodala je Aneli.

- Ne znači da neću da uđem u sukob mišljenje. Ja Milenu više neću da vređam, sve i da me vređa, pa svidelo se to drugima ili ne. Mi ne pijemo kaffu, ne želi ona, niti ja - govorio je Vujović.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić