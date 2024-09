Šok preokret: Otac Miljaninog deteta je ipak Ivan?! Jelena sve razotkrila (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je emisija 'Pretres nedelje' i 'Izbor potrčka' sa Milanom Miloševićem. Jelena Ilić otkrila je pred svima da joj je Ivan slao poruke kako Miljani kasni, kao i da sumnjanju da je ipak on otac njenog deteta.

- On je meni rekao da sačekam koji dan što znači da je to sve njihov dogovor da se malo razvije situacija i da oni budu prva tema -rekla je Branka.

- Ona je meni prvi dan nakon našeg maženja govorila svima šta smo radili i onda je meni Uroš Satnić prepričavao šta smo radili. To je takva budalaština živa -rekao je Ivan.

- Ti si mene iskoristio da bi isprovocirao Jelenu, jel sam ja onda lažov ili ti? Misliš da si pametniji, e pa nije tako -rekla je Branka.

- Nije ona meni govorila nego sam ja video svojim očima kako je hvatao i mazio -rekao je Uroš.

Čovek mi je rekao da joj je predlagao da se igramo ali ona to ne zna da radi, meni je govorio kad je bio u šestoj sezoni da će da se irga sa ženama da donese više para kuči tako da je on smrad koji se sprda sa životom. On je tako jadan i bedan, ostaješ u svakom smislu beda teška -rekla je Jelena.

Prošle sezone kad su ušlli Jelena je predstavljena kao najbolja žena i nakon što se desilo ono, on je vređao najstrašnije -rekao je Bebica.

On je slao poruke da Miljani kasni menstruacija i da ko zna šta se dešava. Kad sam pre tri večeri ovde rekla da sam dobila informaciju da Marija insistira da imaju zajedničko dete, u poruci je pisalo citiram ako mi bude opet kasnilo bićeš ponovo tata, evo Izabela nađi poruku gde mi je prosledio Miljanine poruke. Tako da potencijalni roditelji drugog deteta -rekla je Jelena.

Poruka koju sam poslao Jeleni je ova koju je ona rekla, s obzirom na to da sam imao odnose sa jednom osobom, ja sam skrinšotovao tu poruku od jedne osobe i stavio Miljanino ime, slobodno može to da se proveri u mom telefonu,

Milane mogu da ti se zakunem da ga nisam takla ni jednom, niti smo imali bilo kakve odnose, ja ga zaista ne gledam na takav način. Sad treba Zola da sumnja da je njegovo dete -rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja