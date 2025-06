ŠOK: Sanja menja život iz korena, shvatila da je svoju mladosti uništila! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Jovan Ilić razgovarao je u emisiji "Pitanja novinara" sa Sanjom Grujić o njenom odnosu sa Markom Stefanovićem, koji je poslednjih dana imao turbulencije.

- Sve ću da promenim iz korena, videću da li ću da nastavim da radim ili ću da se vratim svom društvenom životu. Mislim da sam se ugušila i sve što me je činilo srećnom sam eliminisala, a ni Marko ne može da bude srećan ako mene po ceo dan čeka u stanu. Marko je rekao da ćemo da nastavimo kao pre, a ja mislim da imamo malo godina da bismo živeli kao dva penzionera. Ne moramo da se bahanališemo, ali treba da poradimo na tome i zaslužili smo - rekla je Sanja na samom početku.

- Zašto su Ena i Sofija pričale da je Marko tebi rekao da se ohladio? - pitao je Joca.

- On je meni rekao da se nije ohladio, ali je Ena okrenula priču da se ohladio. Ja sam taj dan izazivala stres i tenziju, a Marko je na sve moguće načine pokušavao da me smiri. Kad su se slegle strasti i kad smo pričali normalno rekao mi je da ne bi tolerisao moje ponašanje da se ohladio. Zamerio mi je kad sam izmislila da me napada sa Urošem, jer on nije zaslužio da kažem laž da on nekog huška i napada me - dodala je ona.

- Sviđa mi se ovo što je rekla na kraju da nije primetila moje promene, nego se desila promena kad sam rekao da će da se štiti sama, pa će sama da vidi kako će da se nosi s komentarima. Što se tiče našeg razgovora mi jesmo imali ozbiljniji život, kad gradiš zajednički život moramo da se posvetimo tome što radimo i malo vremena imamo za zezanje i izlaženje. Ona se moda umorila od takvog života i podržavam je. Ja sam zreo za svoje godine i gledam da što pre izgradimo zajednički život. Ona može da izlazi sa prijateljima, a ja ću da se bavim time da život dovedem do stepena zadovoljstva. Što se tiče mog hlađenja čuo sam da je Ena to prenela Sofiji, ispada da je od celog razgovora ćula samo ono što je htela da čuje - rekao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić