EKSPLODRALA PROŠLOST: Kristina saterala Munju u ćošak, otkrila da joj je PRAVIO DETE, Dujković pokušao da spasi obraz okretanjem priče! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić kako bi prokomentarisala podelu budežta Stefani Grujić.

- Ja sam danas shvatila da Stefani ima emocije prema Matoroj, a sa Munjom je osuđena na to jer je Matora sa Draganom. Stefanu je dala prvi budžet jer njega smatra glavnim krivcem njihovog razdvoja. On je zbog toga bio prvi na meti, a njemu nema ništa da zameri. Mislim da je takve reči zaslužila Milena jer znamo kakva je svađa bila između nje i Munje, a to znači da njoj nije do Munje nešto specijalno ni stalo. Stefani su glavni krivci bili Jelena i ne znam ko sve, a sada se sve promenilo, u odnosu na Matorin odnos sa ljudima. Nisam osetila ništa slično - rekla je Sanja.

- Ušla sam u radoionicu kad je ona već plakala. Rekla sam da znam da je sve tako jer zna kakav je on. Ona je mene pitala - počela je Kristina.

- Ona je mala kur*etina kojoj sam na silu gurao tabletu u usta - skočio je Munja.

- Maltretira me non stop jer sam dobra sa Matorom. Ja njih ne vidim! Ja nisam bila sigurna jer nisam videla gde on završio, zato sam i popila tabletu. Nisam sigurna u to! Zašto me terao da popijem tabletu ako nisi to uradio? - skočila je Kristina.

- On je rekao da je ona na svoju ruku uzela tabletu. Kad je ona uzela tabletu, on se uplašio zbog cele priče da to ne bi bilo na kvarno. I Ana je išla u hotel da radi test. Sve što sam rekla to je to i stojim iza toga - rekla je Stefani.

- Mića je rekao da mo ona i ja uradila veliku i ružnu stvar, ali da je to palo u zaborav i da se sad bira između mene i Stefani. Munji je bitnije da se nas dve svađamo nego to što smo uradile - rekla je Matora.

- Ja ću da vam je*em mamu ovde svima. U rikvec ćete ići! - skočio je Munja.

- Možeš, meni to već jesi. Ne znam zašto Stefani želi da se raspravlja o našem odnosu. Mislim da Munja jedva čeka. Devojku ne volim, drago mi je što sam ostala uz Draganu i što nisam razgovor obavila. Ona se vratila čoveku kome je sve to uradila, a mene degradira i ponižava. Ne osećam nikakvu odgovornost - rekla je Matora.

- Izlaze klipovi kako ona priča o našem odnosu. Ona je ta koja mene gleda i koja konstantno priča o meni. Ne trebaš da okrećeš priču u svoju korist jer svi jasno vide da klipovi izlaze da pričaš o meni. Ti si ta koja priču vraća da se priča o tome - objasnila je STefani.

- Jadno mi je da ja prozivam drugare koji će da klimaju glavom. To što ona ne sme da kaže... Više joj je stalo da istera taj neki bes jer sam ja sa Draganom. Da sam ja okrenula leđa Dragani ona bi i dalje ostala sa istim stavom. Vidim da žele da igraju rijaliti i navuku me na neku stranu - rekla je Jovana.

- Nelogičan mi je bio Đedovićev budžet jer je on od prvog dana bio tu za nju, e to mi lični na Munjinu podelu budžeta. Mislila sam da je i Sofija dobila 4, ali sad sam saznao da je 3. Znam da je rekla uglavnom ono što misli, osim tih par budžeta. Sve priče su krenule od Stefani i Marka iz rehaba. Nije slučajno što je Karić io prvi jer su Matora i on najbliži. Mada Stefani sve to priča od prvog dana. Iznenadila me Kristinina reakcija na budžet, koja nema nikad reakciju - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić