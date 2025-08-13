'SRBIJI SU POTREBNI MIR, STABILNOST I RED' Siniša Mali osudio divljanje blokadera: Profašistički narativi i divljanje po ulicama nisu slike koje želimo u našoj zemlji

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali oglasio se povodom nemilih scena i divljanja blokadera u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i drugim gradovima u Srbiji.

- Blokaderi tvrde da se navodno bore za "slobodu". Zvuči omamljujuće, ali, šamar realnosti udara nasilje kojem svedočimo svakodnevno. Kako se borite za slobodu napadima, divljanjem i uništavanjem prostorija Srpske napredne stranke? Svašta se danas zove slobodom, izgleda. Ali, ako ćutimo, dozvoljavamo nasilnicima da ruše istinske vrednosti kojima Srbija teži. Dozvoljavamo im da podrivaju politiku mira i stabilnosti koju već godinama vodi predsednik Aleksandar Vučić i koja je Srbiju konačno izvukla iz blata u kom smo bili decenijama. Ne, to nećemo dozvoliti, nemire ne smemo dozvoliti, nasilje nećemo i ne smemo tolerisati - istakao je Mali na Fejsbuku i dodao:

Profašistički narativi i divljanje po ulicama nisu slike koje želimo u našoj zemlji i koje smemo da dopustimo. Onima koji mrze Srbiju nećemo dozvoliti da unište sve što smo stvorili. Hvala policiji koja je u prvim redovima uvek kada se naša zemlja suprostavlja nasilnicima. Srbiji su potrebni mir, stabilnost i red i Srbija će svojim gradjanima to i obezbediti. Nasilje ne prihvatamo. Živela Srbija!

Autor: Pink.rs