Ona je najekstremniji mrzitelj srpske zastave i crkve u Novom Sadu: Glumila i u predstavi o Srebrenici (VIDEO)

Andrea Kargačin je predvodnik ekstremista koji su 9. avgusta prefarbavali srpske zastave u naselju Liman u Novom Sadu i bila je najekstremnija u pozivima protiv gradnje crkve u tom delu grada.
U pitanju je navodna glumica koja se pojavljivala u skandaloznoj predstavi o Srebrenici u kojoj je, između ostalog, govorila kako su za "genocid u Srebrenici odgovorni kulturna, politička i crkvena elita".
Pogledajte o kakvoj je osobi reč.
Pronašli smo devojku koja je bila najekstremnija na Limanu protiv srpske zastave. Zove se Andrea Kargačin i glumila je u predstavi o Srebrenici.— The Beekeeper - PČELAR (@thepcelar) 12. август 2025.
“Za genocid u Srebrenici odgovorna je kulturna, politička i crkvena elita”, rekla je o predstavi.
Autor: Pink.rs