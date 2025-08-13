AKTUELNO

Ona je najekstremniji mrzitelj srpske zastave i crkve u Novom Sadu: Glumila i u predstavi o Srebrenici (VIDEO)

Foto: Tanjug/Marko Đoković

Andrea Kargačin je predvodnik ekstremista koji su 9. avgusta prefarbavali srpske zastave u naselju Liman u Novom Sadu i bila je najekstremnija u pozivima protiv gradnje crkve u tom delu grada.

U pitanju je navodna glumica koja se pojavljivala u skandaloznoj predstavi o Srebrenici u kojoj je, između ostalog, govorila kako su za "genocid u Srebrenici odgovorni kulturna, politička i crkvena elita". 

Pogledajte o kakvoj je osobi reč. 

'SRBIJI SU POTREBNI MIR, STABILNOST I RED' Siniša Mali osudio divljanje blokadera: Profašistički narativi i divljanje po ulicama nisu slike koje želim

