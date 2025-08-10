JASNA PORUKA U NOVOM SADU: Građani ponovo oslikavaju trobojku koja je juče vandalizovana, blokaderi ih napadaju i polivaju farbom! (FOTO+ VIDEO)

Blokaderi su se juče ujutru okupili u novosadskom naselju Liman i tom prilikom vandalizovali srpske zastave, koje su pre nekoliko godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta. Već danas, građani su odlučili da im pošalju jasnu poruku i ponovo naslikali srpsku trobojku.

Podsetimo, juče je u naselju Liman u Novom Sadu došlo do sramnog prefarbavanja srpske trobojke od strane blokadera ekstremista. Nakon njihovog bezdušnog čina, usledila je kontra akcija, gde su se jutros, u velikom broju, građani okupili kako bi vratili trobojke gde im je i mesto.

Reporter TV Pink Srđan Kuvekalović nalazi se na licu mesta, gde je imao priliku da se uveri u divljaštvo blokadera koji ljude, koji oslikavaju zastavu - maltretiraju.

Kako kaže, viđene su i scene nasilja od strane nezadovoljnih blokadera zgubidana.

- Građani su se jutros okupili a na okretnici na Limanu i krenuli fruškogorskom ulicom. Pre nekih 10 minuta vraćana je trobojka na Lima, a sada se farbaju zidovi zgrada, koji će takođe imati iste boje. Vidimo potpuno crvenog dečka od farbe, jer su ga pre par minuta napali blokaderi koji se bune - rekao je reporter.

Milan je otkrio da su momci samo radili svoj posao, a onda je usledio haos.

- Njih juče niko nije dirao, iako su ekstremisti... Nas danas diraju. Imali smo situaciju da je momak pod uticajem verovatno psihikativnih supstanci, polio ljude... Ovo nije normalno. Predstavljaju se kao čuvari limaske tradicije, njih ne inetresuje trobojka... Mi smo ovom momku verovatno spasili život, nismo dozvolili da ga neko šutira, maltretira - rekao je Milan.

- Ne možemo da ih izbbrojimo, ljudi dolaze sa svih strana - dodao je.

- Došla je šačica blokadera, krenuli su u fizički obračun jer argumente nemaju. Ovo je ponosni Novi Sad, morate da poštujete naše pretke, zastavu, istoriju... - rekao je student Vukašin Đoković.

-Napali su nas, branili smo se! Ne damo decu, Srbiju, krenuli su na mog sina, ne dam! - rekla je žena koja je ofarbana farbom.

- Nemam komentar zaista, krenuli su na crkvu. Ja ne znam šta je ovo, ne mogu da uđem u taj mozak - dodala je potom.

Autor: D.B.