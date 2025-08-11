'ODRAZ JEDNOG EKSTREMIZMA' Ministar Dačić za Pink o vandalizmu u Novom Sadu: Došlo je do toga da nekima SMETA kada u sopstvenoj zemlji kažete da ste SRBIN

Blokaderi su se pre dva dana okupili u novosadskom naselju Liman i tom prilikom vandalizovali srpske zastave, koje su pre nekoliko godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta. Već juče, građani su odlučili da im pošalju jasnu poruku i ponovo naslikali srpsku trobojku, ali ni to nije prošlo bez otpora ekstremista koji su okupljene gađali farbom, a na neke su i fizički nasrnuli.

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, smatra da je ovaj događaj kulminacija svega što se dešava proteklih meseci.

- To proizilazi iz svega što se dešavalo proteklih meseci. Ne zna se šta je uopšte politika tih protesta. Odjednom ne može da se pravi crkva i da se crtaju srpske zastave. Jedni pričaju o opoziciji sve najgore, a sada Đilas govori da moraju da naprave sa njima jedinstvenu listu kako bi se uradilo nešto na izborima. Da li je normalno da je u jednoj zemlji problem što se pravi crkva. Ovo je odraz jednog ekstremizma, postalo je tako da u sopstvenoj zemlji ne smete da kažete da ste Srbin, to nekima smeta - rekao je Dačić i dodao:

- Dolazimo u situaciju da ne smemo u Vojvodini da napravimo crkvu. Čime će to da ugrozi bilo koga? To nikada nije bilo ovako i nije normalno. Zamolio bih svakoga da razmisli o tome. Nije normalno da se svađamo oko toga da li će biti negde iscrtane srpske zastave. Nažalost, ovo je "nasleđe" onoga što smo gledali 5. oktobra. Tada su isto palili kuće nekih političkih funkcionera. Ali ti koji su to radili 5. oktobra su se pokajali i posle izvinjavali - rekao je Dačić.

Dačić se osvrnuo i na tešku, ali važnu ulogu policije u društvu, te ističe da nekada ne uvažavaju poštovanje koje zaslužuju.

- Potpuno je jasno da je policija predstavnik države. Potrebno je zaista da više poštujemo naše državne atribute, a zatim da policijski službenici osećaju podršku naroda. Teško je kada se neko bori za ovu zemlju, a sa druge strane naiđe na nepoštovanje i napade - rekao je Dačić i dodao:

- Policija je imala važnu ulogu svih ovih meseci, pre svega u održavanju javnog reda i mira. Sada je izabran novi direktor policije i on nije neko ko je iz svet apolitike. Vasiljević je završio vojnu akademiju i bio je komandant brigade, a bio je i na čelu interventnih jedinica. On je pravi profesionalac, kao i svi oko njega - rekao je Dačić.

Dačić je prokomentarisao i odluku Centralne izborne komisija koja je oduzela mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- Svaki pritisak na Srbe u Bosni i Hercegovin je udar na Srbiju, kao i sve što urade Srbi u Republici Srpskoj smatraju da iza toga stoji Beograd. Sada svi pokušavaju da kroz neke revizije Dejtonskog sporazuma dođu do nečega što nije uopšte bio predmet Dejtonskog sporazuma. Ovo je jedan korak ka demontiranju Republike Srpske i vrši se veliki pritisak na Srbiju da se pridruži svemu tome, time što će oslabiti našu poziciju u svetu - rekao je Dačić.

Autor: Iva Besarabić