Vukašin Đoković: Blokaderi nas napali dok smo crtali zastave Srbije, to je zastava svih nas

Student Vukašin Đoković izjavio je danas da su juče, kada su se građani Novog Sada okupili u naselju Liman kako bi ponovo na zgradama iscrtali srpske zastave koje su u subotu prefarbali blokaderi, njega i Luku Malinovića napalo dvadesetak blokadera palicama i polili ih crvenom farbom.

Đoković je za TV Pink rekao da je do napada došlo na uglu ulica Boško Buha i Narodnog fronta.

"Sve je prijavljeno policiji koja je profesionalno odradila svoj posao i ovim putem se zahvaljujem svim policijskim službenicima. Jedno NN lice smo Luka Malinović i ja uspeli da zaustavimo kada su izveli napad, pa su pokušali da se povuku", naveo je Đoković.

Dodao je da su blokaderi ljudi koji su ekstremisti i koji dolaze da bi napadali.

"Oni su prvobitno napali sa leđa momke koji su crtali trobojku. Mi smo pokušali da odbranimo jedni druge, da odbranimo naše komšije i pokušali smo da sprečimo incident", rekao je Đoković.

Naveo je da su građani koji su iscrtavali zastave želeli da ulepšavaju Novi Sad, našu srpski Atinu i istakao da ne vidi kome bi smetala srpska trobojka u Novom Sadu, koji je, kako je podsetio, bio Evropska prestonica kulture i Evropska prestonica mladih.

"To je zastava svih nas, bez obzira na nacionalnost i veroispovest. Imamo samo jednu državu i ako hoćemo mir i toleranciju, moramo da se ujedinimo pod srpskom trobojkom i pod srpskim barjakom", naglasio je Đoković.

Dodao je da je zastava Srbije simbol jedinstva, simbol srpske duše i da ona ne može nikome da bude provokacija.

Autor: D.B.