JASNA PORUKA U NOVOM SADU! Srpski rodoljubi ponovo oslikali TROBOJKU koja je juče vandalizovana - Blokaderi ih napali (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Blokaderi su se juče ujutru okupili u novosadskom naselju Liman i tom prilikom vandalizovali srpske zastave, koje su pre nekoliko godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta.

Već danas, građani su odlučili da im pošalju jasnu poruku i ponovo naslikali srpsku trobojku.

JASNA PORUKA U NOVOM SADU: Građani ponovo oslikavaju trobojku koja je juče vandalizovana, blokaderi ih napadaju i polivaju farbom! (FOTO+ VIDEO)

Građani su se u velikoj broju okupili i počeli da farbaju zastavu dužinom cele zgrade.

Incident na Limanu

Tokom šetnje građana došlo je do koškanja sa blokaderima koji su došli da ih ometaju. Blokadere predvodi Miša Bačulov.

BACALI IM FARBU U OČI! Zbog blokadera ekstremista u Novom Sadu, dve osobe u BOLNICI: Luka i Vukašin doživeli TEROR MANJINE - Zgubidani udarali i žene!

Građani su sprečili jednog blokadera koji je pokušavao fizički da ih napadne.

Podsetimo, blokaderi su se juče ujutru okupili u novosadskom naselju Liman kako bi prefarbavali srpske zastave. Jednakom, najvećom odlučnošću udaraju na srpsku zastavu, simbol srpstva i naše državnosti i na SNS, kao jedini istinski politički i državotvorni stub odbrane upravo te naše zastave, srpstva i cele naše države.

Ubrzo nakon toga, Gradski odbor Srpske napredne stranke Novi Sad poručio je da srpska trobojka smeta samo onima koji su protiv Srbije.

KONAČNO SKINULI SVE MASKE! Opozicioni novinar Bogosavljević jasno rekao - blokaderi ne priznaju zastavu Srbije (FOTO)

- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama 9 meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - naveli su u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

#Limani

#SNS

#Srbija

#Zastava

#trobojka

