BACALI IM FARBU U OČI! Zbog blokadera ekstremista u Novom Sadu, dve osobe u BOLNICI: Luka i Vukašin doživeli TEROR MANJINE - Zgubidani udarali i žene! (FOTO)

Veća grupa Novosađana došla je danas u naselje Liman kako bi vratili trobojke, koje su juče oskrnavili blokaderi, na zidove ovog naselja.

Oni su se pobunili protiv opozicione stranke u nastajanju, tačnije "studentske liste", čiji su aktivisti juče prefarbali grafite u bojama srpske zastave.

Reporter TV Pink Srđan Kuvekalović celo jutro nalazi se na licu mesta u Novom Sadu, odakle nas je izveštavao o svemu što se dešavalo. U poslednjem uključenju, novinar naše televizije otkrio je da su dva lica hospitalizovana zbog nasilja koje su doživeli od strane blokadera ekstremista.

- Luka Malinović i Vukašin Đoković odvezeni su u KBC Vojvodina. Njih je napala grupa blokadera, i gađali su ih farbom. Farba im je završila u očima, i udarani su u stomak - rekao je Kuvekalović.

Kuvekalović je potom razgovarao sa devojkom koja je pomagala pri ponovnom iscrtavanju srpske trobojke.

- Bila sam tu, kada se desio nemili događaj. Farbane su trobojke, i to nije uvredljiva poruka, to je poruka jedinstva. Desio se događaj tako što su došli provokatori i napali su momke. Napadali su i žene, nisu gledali koga će da udare. Sva sreća, bilo nas je više. Događaj se lepo završio... Manjina ljudi je to juče prefarbala... - rekla je devojka.

- Strašno je čuti od naših komšija i prijatelja da se tako govori o našoj zastavi. Imamo, kao što se vidi, dobacivanja, protivljenja manjine ljudi... Jeste da je sever Srbije sa dosta manjina, i okej je da imamo druge ljude... Ali, živimo u Srbiji, to svi treba da prihvate. To nije uvreda - navela je ona.

Podsećamo, blokaderi predvođeni Hanom Ljiljak iz takozvanih "Zborova građana Novog Sada", prekrečili su juče ujutru trobojke koje krase zidove zgrada na Limanu.

Kako su navodili u porukama u kojima su pozivali ostale blokadere, biće uklonjeni i "drugi grafiti, prevashodno oni neprimerenog i uvredljivog sadržaja".

Nakon te sramne akcije oglasio se i Gradski odbor SNS u Novom Sadu, iz kog su poručili da srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije.

Ocenjuje se da zato pokušavaju da spreče izgradnju pravoslave crkve na Limanu, najavljuju rušenje tek najavljene pravoslavne kapele na Tvrđavi i bojkot nacionalnih udžbenika.

