'ŠTO IH JE MANJE, SVE SU AGRESIVNIJI' Kokanović za Pink o VANDALIZMU blokadera u Novom Sadu: Stubovi države su NAPDNUTI, ali me raduje jedan mudar politički pristup državnog vrha Srbije (VIDEO)

Blokaderi su se juče ujutru okupili u novosadskom naselju Liman i tom prilikom vandalizovali srpske zastave, koje su pre nekoliko godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta. Već danas, građani su odlučili da im pošalju jasnu poruku i ponovo naslikali srpsku trobojku.

Vladimir Kokanović, vršioc dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u Ministarstvu spoljnih poslova, ističe da su blokaderi postali agresivniji kako im opada podrška.

- Neverovatno je prisustvo agresije kod ovih ljudi i polarizacija na kojoj oni insistiraju. Što ih je manje sve su agresivniji. Neki ljudi su napadani samo zato što drugačije misle. Mi koji kritikujemo blokadere dovodimo u pitanje način na koji rade stvari. Govore da trpe torturu od države, a onda ih vidimo kako čupaju štitove policajcima. Govore da se bore za zaštitu životinja, onda na protestima peku prasiće. Bore se za pravo slobode govore, pa napadaju novinare Pinka i Informera. Apsolutni paradoks svega čime se bave. Ne sumnjam da među njima imaju ljudi koji samo želde da imaju neko konstruktivno delovanje, ali toga ovde nema. Više ne pominju nadstrešnicu, već vređaju i viču na mlade ljude. Definitivno su stubovi države napadnuti, ali me raduje jedan mudar politički pristup državnog vrha Srbije - rekao je Kokanović.

Ibro Ibrahimović, savetnik potpredsednika Vlade, kaže da je ovo kulminacija nasilja koje gledamo proteklih meseci.

- Ovo je paradigma svega što se dešava poslednjih meseci. Došli smo u situaciju da se ljudi dele na to da li neko hoće da obriše zastavu Srbije sa grafita ili ne? Novi Sad je bio grad kulture i grad mladih, a ovo nije što predstavlja Novi Sad sigurno i trebalo bi kao društvo da se zapitamo kako to društvo želimo u budućnosti ukoliko ne želimo da vidimo sopstvenu zastavu. Trebalo bi da se ponosimo simbolima države ma kojoj god partiji pripadamo. Zastavi se treba diviti, a ne uklanjat je - rekao je Ibrahimović i dodao:

Perko Matović, savetnik ministra informisanja, kaže da je konačno jasno da protesti nemaju nikakve veze sa studentima.

- Propale su im sve namere da se ovo prikaže kao jedan opštestudentski protest. Ovo je protest ostataka najustaškijih delova opozicionih krugova, zato su i ovoliko malobrojni, ali su zato i najekstremniji. Ovo su ostaci onih ljudi koji su pokušali da izazovu državni udar i koji su slušali Milu Pajić koja je bila u Zagrebu dok smo mi obeležavali "Oluju". To je jedna sektaška grupa okupljena oko ustaških portala. Mnogo mi je žao što nije usvojen zakon o stranim agentima, jer da jeste, sada bi mogli da se obračunamo sa ljudima koji spolja pokušavaju da naruše stabilnost Srbije - rekao je Matović.

Autor: Iva Besarabić