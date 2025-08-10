NEMAJU NI TRUNKU SRAMA: Blokaderi ustaše ponovo UNIŠTAVAJU srpsku zastavu (VIDEO)

Blokaderi, aktivisti tzv. Zborova građana Novog Sada, krenuli su ponovo u Ulicu Narodnog fronta na Limanu kako bi prekrečili i uništili srpske trobojke koje su ranije danas građani obnovili.

Tridesetak blokadera, noseći kante sa farbom, krenuli su da ponovo oskrnave srpske trobojke.

Podsećamo, ranije danas je veća grupa, mahom mlađih građana, došla u Liman kako bi uklonili uvredljive plakate i prekrečili grafite koje su dan ranije ostavili blokaderi.

Oni su potom ponovo na zidovima širom ovog novosadskog naselja oslikali srpske trobojke, i poslali jasnu poruku: "Ne damo našu zemlju i našu trobojku".

Manja grupa blokadera, predvođena Hanom Ljiljak, juče je uništila srpske trobojke i ostavljala uvredljive poruke zbog najavljene gradnje crkve na Limanu.

Nakon te sramne akcije oglasio se i Gradski odbor SNS u Novom Sadu, iz kog su poručili da srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije.

- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama devet meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - naveli su u saopštenju iz GO SNS.

Autor: Iva Besarabić