AKTUELNO

Politika

NEMAJU NI TRUNKU SRAMA: Blokaderi ustaše ponovo UNIŠTAVAJU srpsku zastavu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Blokaderi, aktivisti tzv. Zborova građana Novog Sada, krenuli su ponovo u Ulicu Narodnog fronta na Limanu kako bi prekrečili i uništili srpske trobojke koje su ranije danas građani obnovili.

Tridesetak blokadera, noseći kante sa farbom, krenuli su da ponovo oskrnave srpske trobojke.

Foto: Privatna arhiva

Podsećamo, ranije danas je veća grupa, mahom mlađih građana, došla u Liman kako bi uklonili uvredljive plakate i prekrečili grafite koje su dan ranije ostavili blokaderi.

Oni su potom ponovo na zidovima širom ovog novosadskog naselja oslikali srpske trobojke, i poslali jasnu poruku: "Ne damo našu zemlju i našu trobojku".

Video: Privatna arhiva

Manja grupa blokadera, predvođena Hanom Ljiljak, juče je uništila srpske trobojke i ostavljala uvredljive poruke zbog najavljene gradnje crkve na Limanu.

Nakon te sramne akcije oglasio se i Gradski odbor SNS u Novom Sadu, iz kog su poručili da srpska trobojka može da smeta samo onima koji su protiv Srbije.

- Tri stvari kod blokadera i zborova izazivaju nervno rastrojstvo. Zastava Srbije, Srpska pravoslavna crkva i uspešna Srbija. Zato se svim snagama devet meseci upinju da Srbiju bace na kolena i spreče njen dalji razvoj i napredak, ali im to nije pošlo za rukom - naveli su u saopštenju iz GO SNS.

Autor: Iva Besarabić

#Novi Sad

#SNS

#Zastava

#blokaderi

#trobojka

POVEZANE VESTI

Politika

JASNA PORUKA U NOVOM SADU: Građani ponovo oslikavaju trobojku koja je juče vandalizovana, blokaderi ih napadaju i polivaju farbom! (FOTO+ VIDEO)

Politika

TROBOJKE PONOVO KRASE NOVOSADSKI LIMAN! Narod ustao protiv blokaderske akcije, pogledajte sjajne prizore iz Novog Sada - Ne damo našu zemlju i zastavu

Politika

JASNA PORUKA U NOVOM SADU! Srpski rodoljubi ponovo oslikali TROBOJKU koja je juče vandalizovana - Blokaderi ih napali (FOTO)

Politika

ZAŠTO BLOKADERIMA SMETA SRPSKA TROBOJKA U NOVOM SADU?! Kojčić za Pink: Ovo podseća na strahovladu iz 1945. i 1946. godine - Vučić je u pravu kada kaže

Politika

KONAČNO SKINULI SVE MASKE! Opozicioni novinar Bogosavljević jasno rekao - blokaderi ne priznaju zastavu Srbije (FOTO)

Politika

BACALI IM FARBU U OČI! Zbog blokadera ekstremista u Novom Sadu, dve osobe u BOLNICI: Luka i Vukašin doživeli TEROR MANJINE - Zgubidani udarali i žene!