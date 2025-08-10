AKTUELNO

KONAČNO SKINULI SVE MASKE! Opozicioni novinar Bogosavljević jasno rekao - blokaderi ne priznaju zastavu Srbije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: tv pink printscreen ||

Opozicioni novinar iz Novog Sada Žarko Bogosavljević okačio je na mrežama sliku građana koji su ponovo nacrtali srpsku zastavu, i poručio da to nije zastava blokadera.

- 10.15 crtaju SNS trobojku u Narodnog fronta - naveo je Žarko Bogosavljević na mrežama.

Bogosavljević je tako jasno stavio do znanja da blokaderi ne priznaju zastavu Srbije. Da zastavu Srbije voli i brani SNS, a da oni, blokaderi, imaju zvoju zastavu koja - nije srpska.

Time je konačno priznao ono što građani Srbije već duže vreme znaju - da blokaderi ne rade u interesu Srbije i srpskog naroda, već za račun svojih gazdi sa Zapada.

Autor: Iva Besarabić

#Limani

#Opozicija

#SNS

#Zastava

#blokaderi

