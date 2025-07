Mićin za Pink: Blokaderi su obmanuli građane, igraju na kartu obmane, pritiska i targetiranja! Odgovara im haos zarad političkih ciljeva

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, rekao je za Pink da je dolazak blokadera i napad na njegov dom izgledao užasno. Kako objašnjava, oni su došli do njegovog kućnog praga, uzeli i gazili otirač koji je ispao simbol onoga što se desilo.

- Uzeli su ga, gazili su po njemu i vikali pobeda. Kakva je to pobeda zaista ne znam, to se radilo u vreme Drugog svetskog rata – rekao je Mićin.

Kako kaže, to se ne radi ne u politici, nego ni u životu, da nekome idete na kućni prag.

- Da ja objašnjavam svojoj deci zašto neko dolazi na prag i viče i vređa, naravno da su se uplašile - rekao je Mićin i dodaje da su mu se i roditelji uznemirili.

Mićin je rekao da stalno traže da prave neki novi spektakl, ali dodaje da je dobro što ljudi prepoznaju te stvari i neće da im se pridružuju u takvim stvarima.

Kako je rekao čovek koji predvodi novosadske zborove pozvao je direktno na moju kućnu adresu da se dođe, pozvao je i objavio je tačnu adresu.

- Iza toga se krije jasan politički cilj i mislim da iza njega stoji Pajtić, da je to ta linija. Oni žele da prave listu, oni stalno uznemiravaju građane. Pravili su i koncert i pozivali masu da dođe ispred skupštine, kako bi pritisli skupštinu da bi se izbori raspisali za mesec dana – rekao je Mićin.

Kako kaže, obmanuli su građane, iza svega je skrivena agenda da se na silu pritisne i da se raspišu lokalni izbori.

Isitče da oni pozivaju na to da institucije rade, a kada im se ne dopada kako rade, onda idu i plaču i vrše pritiske.

Mićin je rekao da ga deca pitaju zašto se to dešava, zašto to pišu.

- Videli ste kako to izgleda, sa vređanjem, zabadanjem čačkalice u zvono, uzimanjem otirača. Nije problem što je to otirač, i da je običan to ne bi bilo interesnatno, već na njemu piše porodica Mićin, što je samim tim još strašnije - istakao je Mićin.

Mićin je rekao da stalno igraju na kartu obmane, pritiska i targetiranja, dodaje da njima odgovara haos.

- Zborovi su nivo 2. plenuma, kada im kroz plenume nije uspelo da uruše institucije, onda su smislili zborove. Zato što su oni navedeni u pravinicima o mesnim zajednicama, ali to kako su oni napravili njih, oni zapravo nisu u skladu tim pravilnikom - rekao je Mićin.

