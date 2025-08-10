ZAŠTO BLOKADERIMA SMETA SRPSKA TROBOJKA U NOVOM SADU?! Kojčić za Pink: Ovo podseća na strahovladu iz 1945. i 1946. godine - Vučić je u pravu kada kaže da će država POBEDITI (VIDEO)

Blokaderi su se juče ujutru okupili u novosadskom naselju Liman i tom prilikom vandalizovali srpske zastave, koje su pre nekoliko godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta. Već danas, građani su odlučili da im pošalju jasnu poruku i ponovo naslikali srpsku trobojku.

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da su ljudi zgroženi ponašanjem manjine novosađana.

- Ovo podseća na strahovladu iz 1945. i 1946. godine. Sve je viđeo, srpski narod ima iskustva. Vučić je u pravu kada kaže da će država pobediti - dodao je Kojčić.

- Juče je Mihajlović rekla da su strečice upereni na našu zemlju. Ja moram da kažem da Paukle, veliki arhitekta i slikar, je držao predavanja u Bauhausu, on je objašnjavao perceptivni smer publike. Onda je on slikao strelice... Ja slušam gospođu Mihajlović. One su postale fundament nauke. Bogu hvala da je i naš predsednik to opisao lepo, kao strelice. To je naše političko vizuelno polje, a najveća strelica je za vojvođanski separatizam. On danas ima novi oblik - dodaje Kojčić.

Kojčić je prokomentarisao i predstojeći susret između Donalda Trampa i Vladimira Putina koji će pregovarati o miru u Ukrajini istaknuvši da je Evropska unija iz tih pregovora izostavljena, jer nije ničim doprinela smanjenju sukoba.

- Ovaj period Srbije je usmeren na suverenost i tom rečju će se najbolje opisati naša zemlja kroz nekoliko godina, dok će reč koja opisuje Evropsku uniju biti "konfuzija". Ona je napravila kapitalne greške. Da je primila Jugoslaviju ne bi došlo do brojnih ratova i sukoba. Kada je Ukrajina u pitanju, ničim nije doprinela da bi bila medijator u pregovorima o miru, jer su samo išli na konflikt sa Rusijom i to zašto, zato što nemaju neku ideologiju, parazitirali na ideji da im Rusija preti kao nekadašnji Sovijetski savez - rekao je Kojčić.

Kojčić se osvrnuo i na odluku Centralne izborne komisija koja je oduzela mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

- Bosna i Hercegovina je napravljena da bude "bure baruta". Taj CIK koji je oduzeo mandat Dodiku nije ni nadležan za to. Srpska politika pokazuje da se ne mogu odnositi prema Srbima kako su zamišljali, ali oni već degradirali cilj Dejtonskog sporazuma - rekao je Kojčić.

Ispred Muzeja Jugoslavije na Dedinju sinoć je održan skup, pred protest više zborova beogradskih opština ''Pravda spava, vi nećete'', u okviru kojeg su učesnici odlazili ispred zgrada gde stanuju gradski i državni zvaničnici.

Oni su se, nakon što su došli do televizije Pink i vile gde boravi Ana Brnabić, došli i do Bulevara kneza Aleksandara Karađorđevića gde su takođe pojačali buku ispred adrese na kojoj živi bivša ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajović.

Bivša podpredsednica Vlade Zorana Mihajlović istakla je danas, govoreći za TV Pink da je nedelju iza nas obeležio odlazak onih koji nisu zadovoljni, pred kuće ljudi koji drugačije politički misle.

- Ta ideja, razmišljanje u glavi da to radite, nije noramlno. Došli su i do moje zgrade, ja tu živim. Ja ih pozivam, dođite, izađite ako imate išta da kažete i pitate. Građanima se ne nudi nikakav program. Vučić je davno bio u pravu, rekao je da se sprema vojvođanski separatizam. Mogli smo juče to da vidimo, kada se zastave Srbije kreče... Šta, ružna je trobojka? Isto kao za SPC. To je još jači utisak - rekla je ona.

Dobro je pa su građani Srbije danas ovako odreagovali, rekla je Mihajlović.

