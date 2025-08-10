'ZA NJIH JE TO PARČE KRPE, ZA NAS JE SVETINJA' Ministarka Mesarović učestvovala u farbanju srpske trobojke, evo koja je njena ključna poruka

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović učestvuje u pomaganju sugrađanima da se na Limanu vrate srpske zastave na fasade, koje su blokaderi tokom jučerašnjeg dana prefarbali.

-Ne znam koliko sam bila vešta u ovome, ali ponosno vraćam srpsku zastavu tamo gde joj je mesto. Srpska Atina, Novi Sad, Vojvodina, naša Srbija oduvek su se ponosili srpskom zastavom, to je za nas nešto sveto. I ne znam kako da nazovem one ljude koji prefarbavaju srpsku trobojku, osim da ih nazovemo antisrpskim nasilnicima, onima koji hoće da destabilizuju Vojvodinu, kojima je to samo parče krpe. Za nas je to svetinja, ponos, za nas je svetinja i srpska pravoslavna crkva, koja će biti izgrađena nedaleko odavde, izgrađena tamo gde je stradao narod- rekla je Mesarović i dodala da sa svojim saborcima i dragim Novosađanima vraća zastavu tamo gde joj je mesto.

Ministarka je naglasila i da će uvek biti uz sve građane koji zastavu čuvaju u srcu kao svetinju.

-Uverena sam da ćemo sledeći politiku našeg predsednika Aleksandra Vučića uspeti da se izborimo da naša Srbija pobedi sve zgubidane, srbomrsce, koji ne žele ništa dobro. Uverena sam da ćemo vođeni i predsednikom SNS Milošem Vučevićem pobediti sve to. Odavde im jasno poručujemo da ne damo Srbiju- zaključila je.

Autor: S.M.