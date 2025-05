Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović dobila je Povelju Grada Vršca povodom slave i Dana Grada Vršca.

Na početku svog obraćanja, ministarka se zahvalila od srca na izuzetnoj časti i naglasila da Povelja Grada Vršca za nju nije samo lično priznanje, već i potvrda da sve što rade zajedno ostavlja trag.

- Trag u životima ljudi, nadi mladih, u razvoju koji se ne oseća samo u brojkama, već i u pogledu onih koji veruju u budućnost. Kada sam dobila vest o povelji prvo što sam osetila nije bio ponos već ljubav i zahvalnost. Zahvalnost što sam deo priče koja se ne piše u kancelarijama u Beogradu, već ovde na ulicama Vršca, njegovim fabrikama i školama, njegovim njivama - navela je Mesarović.

Ona je dodala da voli da dolazi u Vršac i ponosna je što može da prati svaki korak u njegovom privrednom razvoju.

- Vršac je grad koji spaja tradiciju i modernost, grad koji je nekada bio poznat po vinogradima i kulturi, a danas postaje tehnološki i industrijski centar. Sa preko 500 novih radnih mesta u prethodne tri godine, sa fabrikama koje izvoze u sve delove sveta, sa mladima koji ostaju i pokreću startape i veruju u svoj grad i državu. Ali, Vršac je više od ekonomije. Ovde je rođen čovek koji je promenio srpsku književnost, Jovan Sterija Popović. Ovde su se gradile prve škole, ovde se i dalje gradi budućnost. To nije slučajnot, to je rezultat upornosti ljudi koji vole ovaj grad. Vlada Republike Srbije je tu da vam bude partner. Od industrijskih zona, infrastrukture, do podsticaja za mlade. Ne može se Srbija razvijati samo u Beogradu, mora i u Vršcu, Kosjeriću, Kikindi, Loznici, Pirotu, u svakom gradu i svakom selu- reči su potpredsednice Vlade.

Ministarka je dodala da je izuzetno ponosna što je prvi put postala ministarka u Vladi koju je vodio Miloš Vučević, naglasivši da je to čovek koji je i u teškim vremenima pokazao odgovornost sledeći viziju predsednika Aleksandra Vučića.

- Danas kao potpredsednica Vlade i ministarka privrede na čijem je čelu dr Đuro Macut, nastavljamo tu politiku kontinuiteta u kojoj reč ima težinu. Naš predsednik pokazao je šta znači voditi zemlju u vremenima velikih izazova, hrabro, nepokolebljivo čuvajući nacionalne interese i veru u svakog čoveka. Njegova vizija i posvećenost daju nam snagu da nastavimo napred, sigurno i ponosno. Ministarstvo privrede ima spremne brojne programe podrške malim i srednjim preduzećima, startapima, porodičnim firmama do programa za žene u biznisu i poljoprivrednicima. Sve to nije samo pomoć, to je izraz poverenja. Poverenje kada kažemo "Podržaćemo vas", mi to i uradimo. Zato posebno želim da se zahvalim gradonačelnici Dragani Mitrović i njenom timu. Nisu billi samo primaoci odluka iz Beograda, već partneri, ljudi od reči. Hvala na njihovoj borbi za svakog građanina Vršca. Hvala što rezultate ne dele na male i velike. Nije bilo oblasti iz koje nisu naveli projekat, inicijativu. Novi bazen, nova radna mrsta, turizam, sport. Sve je to davno bila tema. Dragi mladi, pitam vas šta vi želite za svoj Vršac? Mi ćemo vam otvoriti vrata a vi morate da prođete kroz njih. Danas imate priliku koju vaša generacija nije imala pre 10 godina. Iskoristite je. Hvala što verujete u Srbiju koja radi, gradi i ne staje. Jer Srbija ne sme da stane. Završiću rečima velikog Jovana Sterije Popovića- "Um nije u tome da sve znaš, već da razumeš ono što je važno". A važno je da svi razumemo da ovim što danas radimo zajedno time jačamo našu otadžbinu, privredno je razvijamo i brinemo o svakom našem čoveku, detetu. Trudiću se da ovu povelju svaki dan opravdam. Čestitam vam Dan grada i gradsku slavu Sv. Teodora Vršačkog. Neka to bude snažan duhovni temelj - zaključila je.

