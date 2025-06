DRŽAVA DAJE VETAR U LEĐA MLADIMA Pogledajte koje sve konkurse nudi Ministarstvo privrede- Ministarka Mesarović otkriva šta sve država obezbeđuje

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović govorila je za Prvu televiziju o aktuelnim konkursima resornog ministarstva.

Novi konkurs Ministarstva privrede, raspisan je na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a odnosi se na mlade do 35 godina.

- Ministarstvo privrede im daje vetar u leđa da zasnuju svoj biznis, započnu sovje poslovanje ili ukoliko imaju svoju kompaniju da uz naša sredstva to mogu da prošire. Za konkurs koji je juče raspisan koristim priliku da pozovem sve mlade starosti do 35 godina, da se jave. U pitanju je podrška koja se odnosi na opštine koje imaju negativna demografska kretanja, imajući u vidu da ti mladi ostanu u tim opštinama i gradovima. U pitanju je podrška do 500.000 hiljada dinara bespovratnih sredstava. Važno je da istaknem da 500.000 dinara bespovratnih sredstava su u celosti bespovratna i nikada taj privrednik ne vraća ta sredstva državi, ukoliko ispoštuje uslove - istakla je ministarka i naglasila da se konkurs odnosi na opštine poput Kosjerića, Zaječara, Soko banje, Negotina i da je otvoren do utroška sredstava.

Mesarović je podsetila i da je paralelno sa novim konkursom aktuelan i konkurs preko Fonda za razvoj za dodelu kreditnih sredstava po kamatnoj stopi od svega 1,5 posto, a do maksimalnog iznosa do pet miliona dinara.

-Tih pet miliona dinara se otplaćuju u 78 mesečnih rata, od čeka 18 meseci grejs perioda. Želeli smo da mladima u tom periodu damo vreme da razviju poslovnu ideju. Na period otplate od 78 meseci platiće kamatu od ukupno 300.000 dinara. I dalje je aktuelan konkurs za podršku porodičnim kompanijama, kao i jedan od najaktuelnijih konkursa Žene na selu - kazala je.

Tokom prošle godine podržano je 1.200 privrednika, a juče su potpisana tri ugovora koja su se realizovala nakon posete predsednika Alekandra Vučića određenim okruzima.

-Svakodnevno radimo na tome da kroz konkurse sve one zahteve koje dobijamo sa terena da ih realizujemo i pružimo sistemsku podršku. Što su oni jači mi smo kao država bolji, mali sektor, mikro, mala i srednja preduzeća dobijaće punu podršku Ministarstva privrede.

Autor: A.A.