Potprednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je za Pink televiziju da je cilj Ministarstva privrede i države da privrednici budu što snažniji, da njihove ekonomije budu što jače, da upošljavaju što više ljudi imajući u vidu da se to direktno oslikava na ekonomiju države.

Ona je naglasila da je ministarstvo i ove godine na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića izašlo sa nizom programa koji se odnose na mlade, starosti do 35 godina.

- Ja ću izdvojiti program i konkurs koji upravo danas puštamo, a koji se odnosi na opštine sa značajno negativnim kretanjima kada je u pitanju naša demografija, i to za mlade do 35 godina starosti. Danas raspisujemo program koji podrazumeva podršku njihovom poslovanju, do 50 odsto bespovratnih sredstava za svaki pojedinačni zahtev, a maksimalno do 500.000 dinara potpuno bespovratnih sredstava koje mogu da ulože u svoje poslovanje ili da ga osnuju. Neke od opština na koje se to odnosi su Zaječar, Kosjerić, Negotin, Soko banja, Kladovo. Koristim priliku da pozovem sve mlade starosti do 35 godina da podnesu zahtev kod Ministarstva privrede i da što pre dobiju podršku svoje države - rekla je ministarka.

Autor: A.A.