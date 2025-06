Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je da je naša ekonomija prošle godine ostvarila rast od od 3, 9 posto , što je, kako je istakla, istorijski podatak imajući u vidu situaciju u svetu.

- Naša ekonomija je zbog celokupne situacije u svetu sporije rasla, ali je ipak karakteriše jaka makroekonomska okolnost. Uspećemo, nadam se da dostignemo zacrtane planove z aovu godinu. Uspećemo nadam se da oporavimo našu ekonomiju koje je u usporenom kretanju prethodnih sedam meseci zbog onih koji rade protiv svoje države. Verujem u predsednika, zakone, Ustav, verujem da će se uspotiviti nasilju i terorizmu. Na Vidovdan ću sa kolegama biti u Pionirskom parku, kao podrška studentima koji žele da uće. Država će dati snažan odgovor na psve moguće pokušaje nasilja, uverena sam. Prethodnih meseci su Vučić i Vučević upozoravali da je student samo paravan, a da blokaderi na ulicama žele da otmu državu narodu. Politizacija čista, kroz udar na svoju državu, podržavajući Kurtijevu politiku, uspravajući njen ekonomski rast. Naša zemlja je stabilna, mirna, samouverena. I sutra će država odgovoriti adekvatno. Uverena sam da će svi koji pokušavaju državni udar biti sporvedeni pravdi. Uverena sam da većinska Srbija želi da nastavi sa razvojem - rekla je Mesarović.

Ministarka je navela da će danas u Plaati Srbija biti dodeljena rešenja po konkursu Ministarstva privrede za porodične biznise.

-Po prvi put je takav konkurs za porodične biznise raspisalo Ministarstvo i to na inicijativu Vučevića. Važno je da podržimo porodične kompanije koje traju generacijama, koje se nasleđuju sa kolena na koleno. Reč je konkursu putem koga dobijaju do dva miliona dinara bespovratnih sredstava što je 50 odsto sredstava koja se ulažu. Te kompanije karakteriše kontinuitet i država ima fokus na njih, ipak posluju dugi niz godina. Putem sredstava iz ovog konkursa mogu da adaptiraju prostor, nabavke opreme, vozila, obrtna sredsta. Ponosna sam jer je 246 zahteva je podneto - navela je Ministarka za Televiziju Prva.

Ministarka je podsetila i na aktuelne konkurse Ministarstva privrede i pozvala preduzetnike da se jave.

-Aktuelni je konkurs preko Fonda za razvoj, kreditna linija do 5 miliona dinara po pojedinačnom zahtevu, 2, 5 posto kamata je na godišnjem nivou. Minimum dva člana porodice koji su zaposleni u preduzeću da se jave na konkurs države. napomenula bih da su duži su rokovi otplate i grejs period. Ove kompanije koje podržavamo imaju za cilj da deca naslede i nastave njihovim stopama. To su kompanije i male radnje koje dugoročno razmišljaju, da predaju deci solventna preduzeća. Važno ih je pratiti, da osete podršku svoje države, da unaprede svoje poslovanje. Usmerili smo se na proizvodnu delatnost, na one kompanije koje se bave preradom dobara, na to stavljamo akcenat. Do kraja godine raspisaćemo nove konkurse. Vrlo je lak postupak prijavljivanja, bez puno dokumentacije. To jsu konkursi za zanatlije, žene na selu, mlade. Na inicijativu predsednika Vučića raspisali smo ih više, za više kategorija stanovništva. Na primer, za mlade do 35 godina, ta kreditna linija ih podržav da realizuje svoje poslovne ideje ili nastavi sa radom sa postojećim. Istakla bih da imamo u Srbiji preko 360 hiljada registrovanih preduzetnika, a preko 80 hiljada su mlade i tu je potencijal na koji ćemo se fokusirati. Aktuelan je konkurs do 5 miliona dinara sa rokom otplate 70 meseci, od kojih 18 meseci je grejs period. Važno je da u tom periodu mlad preduzetnik ima vremena da razvije svoju ideju. Ministarstvo privrede na inicijativu Vučića za mlade koji žive na selu raspisalo je konkurs, da tamo ostanu, reč je o 500 hiljada dinara bespovratnih sredstava. Pozivamo mlade da se jave. Na sajtu su svi konkursi, svima pojedinačno smo na usluzi kao savetodavni organ. D kraja godine ponovićemo neke konkurse koji su bili najinteresantniji. Želimo i žene na selu da osnažimo da tamo ostanu, 104 žene su već dobile novac za realizaciju svojih ideja. Podsetila bih da smo 1200 lica prošle godine podržali kroz razne konkursne linije - objasnila je Mesarović.

Iako Sporazum o slodnoj trgovini sa Kinom nije jedini koji je Srbija potpisala ipak je smatra Mesarovič, najznačajniji.

-Izdvojila bih sa Kinom sa njima imamo tradicionalno lepe odnose. Naši proizvodi koje sam ispratila za Kinu su sada konkurentni i po kvalitetu i cenovno jer su carinske stope ukinute ili bitno smanjene. Biće ubuduće ukinute, nadam se. Srpsko vino, rakija, med, tartufi, konditorski proizvodi sada su na policama trgovinskih lanaca u Kini. navela je Mesarović.

Mesarović je istakla da je poslednjih dana u poseti Srbiji bio partijski sekretar provincije Đangsu, jedne od najrazvijenijih i najmoćnijih provincija i da je bio organizovan ekonomski forum na kojem je bilo više od 400 učesnika. Ministarka je naglasila da benefite od tog foruma očekuje, kao i velike kineske investicije u Srbiji.



Autor: Jovana Nerić