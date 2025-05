KAČAVENDA RAZOTKRILA PIRATA: Milena iznela informacije o BIZNISIMA Uroša Rajačića, izazvala smeh do suza u dvorištu! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

Milena Kačavenda ispričala je cimerima svoja saznanja o biznisima Uroša Rajačića, sve je obelodanila kroz smeh.

- Nit je bokser niti kriminalac. Kad je ušao bio je biznismen koji ima šest firmi. Jedna od firmi se bavi uvozom ljudi iz Nepala, ljudi koji su konobari po Beogradu. Druga firma je bila za Ureu, đubrivo. Urea i kan, ne možeš da kupiš ureu a da ne kupiš kan. On je to negde čuo i rekao da uvozi samo uredu, ne kan. Pitam ga od koliko posto, a on kaže: "Koliko ti treba?", a u celom svetu ima od 3, 5 i 7 posto. On ne zna gde levo. Kaže uvozi iz Ukrajne, a u Ukrajni gori rat. Mi smo proizvođači i mi smo izvoznici. Mala smo zemlja da bi nam trebalo dodatno. Pitala sam ga kojom trasom ide. Kaže stiže u Crnu Goru u luku i onda ide za Srbiju brodom. Kažem: "Šta ti tu konkretno radiš", a on kaže: "Mi gliserima pratimo brod kao obezbeđenje". Treća firma ne može da priča o čemu se radi. Kad neko nekome nešto dođe i ne bude dobar, samo otvorim gepek. To je treća firma o kojoj ne može da priča. Rekao je da mu je ćale muzičar, ume da peva. Da je bio normalan bio bi interesantan. Nego se bacio u tu krimi stranu kao Stefanović. Ja sam mu rekla da je Pirat sa Kariba i tako je ostalo. Nazvala sam ga i Betnem jer je ovako odgovarao - ispričala je Milena kroz smeh imitirajući pokrete Rajačića.

Autor: A.Anđić