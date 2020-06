JEDINSTVEN PRIMERAK - Aston Martin V12 Zagato od 950.000 evra (FOTO)

Ovaj Aston Martin V12 Zagato predstavljen je u maju 2011. godine, a specifično ovaj automobil je bio u vlasništvu Aston Martina do 2016. godine i korićen je za prezentacije određenim klijentima.

All-aluminium Aston Martin V12 Zagato

5.9-litre V12 engine to give it a little more power than the standard car’s 510bhp”. Sweet.

Somewhere in the region of £850,000.