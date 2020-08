Microsoftov Android telefon sa dva odvojena ekrana stiže za mesec dana (VIDEO)

Surface Duo se zatvara kao knjiga i, za razliku od Samsunga Galaxy Z Fold 2 koji ima jedan ekran napravljen od specijalnog savitljivog stakla koji se sklapa poput knjige, Duo ima dva klasična ekrana odvojena šarkom, sinhronizovana da rade zajedno, prenosi Rojters.

Na medijskom brifingu uoči najave Surface-a Duo, rukovodstvo Microsofta je taj uređaj predstavilo kao alat za produktivnije obavljanje poslova uz korišćenje njihovih aplikacija, kao što mnogi ljudi u poslu koriste opciju dualnih monitora na svojim personalnim računarima.

Na primer, u kompanijskoj aplikaciji za timsko čatovanje, video čat zauzima jedan ekran, dok drugi ekran prikazuje ćaskanje u pisanoj formi.

#microsoftsurfaceduo price starting from $1399 and orders starting from sept 10

Specs:

8.1" OLED

360° Hinge

4.8mm unfolded/9.9mm folded

11 MP f/2.0 Camera

Snapdragon 855

6GB RAM + 128/256GB Storage

3577mAh dual battery

Microsoft Surface Duo UI on top of Android. pic.twitter.com/LBViAHrKKa