Japan testirao PRVI LETEĆI AUTOMOBIL na svetu! Ima osam motora, a zauzima samo dva parking mesta (FOTO)

Japanska kompanija Skaj Drajv (Sky Drive) saopštila je da je uspešno obavila probnu vožnju svog letećeg automobila sa posadom u Japanu.

Skaj Drajv je naveo u saopštenju za medije da je javna demonstracija probnog leta obavljena 25. avgusta na Tojotinom poligonu za testiranja, jednom od najvećih u Japanu, koji slovi za razvojnu bazu japanske automobilske kompanije, prenosi CNN.

Bila je to prva javna demonstracija letećeg automobila u istoriji Japana. Automobil, nazvan SD-03, sa pilotom, poleteo je i kružio terenom oko četiri minute.

A Japanese company, @skydrive_jp last Friday completed a flight test of the world's first flying car'. It can take off and land vertically. It is also powered by electricity. Sky Drive Inc. says it will launch by 2030



