NAJSREĆNIJE DETE NA SVETU: Novak poklonio šampionski reket preslatkoj devojčici sa transparentom (FOTO+VIDEO)

Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković opet je, kao posle finala Rolan Garosa, obradovao jednog od svojih najmlađih navijača.

Posle pobede nad Mateom Beretinijem u finalu Vimbldona, kojom je ispisao istoriju sporta, Nole je poklonio reket.

Ona je ceo meč držala plakat na kome je od početnih slova Novakovog imena nabrojala njegove vrline.

- Number 1, Outstanding, Victorious, Ambituous, Kissaable - stajalo je u poruci na engleskom jeziku.

The award for Best Fan Sign this fortnight goes to... 🥁😂#Wimbledon pic.twitter.com/MdpvTI22qc